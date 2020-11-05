ЦСКА в игре третьего тура Лиги Европы встретился на выезде с «Фейенордом» и уступил со счетом 1:3. Главные факты матча:
- До сегодняшнего дня ЦСКА и «Фейенорд» провели между собой три матча, в каждом случае они заканчивались по-разному: 1 ничья, 1 победа армейцев и 1 победа клуба из Нидерландов.
- Защитник сборной России Марио Фернандес перед паузой на международные матчи получил травму: натурализованный бразилец покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Его в первом тайме заменил Алан Дзагоев.
- На матч против ЦСКА «Фейенорд» вывел главный тренер Дик Адвокат. В последний раз голландский специалист играл против армейцев 17 мая 2009 года, когда возглавлял «Зенит». Тогда ЦСКА под руководством Зико победил со счетом 2:1, победный мяч оформил Вагнер Лав.
- В старте «Фейенорда» вышел защитник Урош Спайич, права на которого принадлежат «Краснодару».
- По ходу игры помощник Адвоката передал ему какую-то закуску. Возможно, Дик взял пример с Диего Марадоны.
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- На 60-й минуте невезучий Алан Дзагоев встал в стенку – и пущенный с силой мяч прилетел ему точно в голову. Пришлось даже вызывать медиков с нашатырем.
- ЦСКА стартовал в Лиге Европы крайне печально: ни одной победы в трех стартовых турах. В первом армейцы сыграли вничью с «Вольфсбергером» (1:1), во втором – разошлись миром с загребским «Динамо» (0:0).
- Российские клубы по-прежнему идут без побед на групповых стадиях еврокубков. «Зенит» и «Краснодар» набрали по одному очку в трех турах ЛЧ, «Локомотив» – два очка в Лиге чемпионов.
- Три гола «Фейе» в ворота ЦСКА уместились в 8-минутный промежуток – с 64-й по 72-ю. Отличились Ридгесиано Хапс, Оркун Кёкчу и Лутсхарел Гертруда.
- В случае с первым голом грубо ошибся Константин Марадишвили.
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