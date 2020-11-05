Это случилось благодаря победам «Фейенорда» над ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы и «Аякса» над «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов. Бельгийские «Стандард», «Гент» и «Антверпен» проиграли свои встречи в ЛЕ. Россия на еврокубковой неделе набрала всего два очка благодаря ничьим «Локомотива» и «Зенита» с «Атлетико» и «Лацио» соответственно.