Нидерланды обошли Бельгию и стали главным преследователем России в таблице коэффициентов УЕФА.

Это случилось благодаря победам «Фейенорда» над ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы и «Аякса» над «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов. Бельгийские «Стандард», «Гент» и «Антверпен» проиграли свои встречи в ЛЕ. Россия на еврокубковой неделе набрала всего два очка благодаря ничьим «Локомотива» и «Зенита» с «Атлетико» и «Лацио» соответственно.

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У России остается 37,549 балла в таблице коэффициентов, у Нидерландов теперь 34,600, у Бельгии – 34,300.

  • В ЛЧ-2020/21 впервые выступают три клуба из России.
  • В ЛЕ Россию представляет только ЦСКА – «Динамо» и «Ростов» вылетели в квалификации.
  • В трех турах групповых раундов ЛЧ и ЛЕ сезона-2020/21 русские клубы не выиграли ни одного матча.

Источник: ТАСС

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