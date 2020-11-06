Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче с «Фейенордом» – 1:3.
«Позволяли многое сопернику в работе с мячом и сами его теряли. В результате начали пропускать. Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача – выиграть две домашние игры в Лиге Европы.
Чемпионат России
Дело Широкова передают в суд. Ему грозит 2 года тюрьмы
Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы верим, что проведем вторую часть лучше. На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда в еврокубках будет проще», – цитирует тренера Sport 24.
- Клубы из России за три тура в группе не взяли ни одной победы: у «Зенита» и «Краснодара» по одному очку в Лиге чемпионов, у «Локомотива» два балла.
- ЦСКА взял два очка за три тура группового этапа ЛЕ.
Чемпионат России
Гончаренко высказался о возможном камбэке Акинфеева в сборную
Лига Европы УЕФА
Провал ЦСКА в Роттердаме. Русские клубы все еще без побед в еврокубках