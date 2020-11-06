«Позволяли многое сопернику в работе с мячом и сами его теряли. В результате начали пропускать. Наблюдая за тем, что происходит в турнирной таблице, наша задача – выиграть две домашние игры в Лиге Европы.

Давайте не будем посыпать голову пеплом. У всех российских команд еще есть по три тура в еврокубках. Все поражения и ничьи для нас сложные, но мы верим, что проведем вторую часть лучше. На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда в еврокубках будет проще», – цитирует тренера Sport 24.