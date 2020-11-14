Наказание наложено за поздний старт матча второго тура группового этапа против «Антверпена» – 57-летний португалец слишком долго давал команде установку и был признан виновным в задержке игры. «Тоттенхэм» выплатит 25 тысяч евро штрафа и еще три тысячи за нарушение правил экипировки.