УЕФА условно отстранил главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сроком на один матч.
Наказание наложено за поздний старт матча второго тура группового этапа против «Антверпена» – 57-летний португалец слишком долго давал команде установку и был признан виновным в задержке игры. «Тоттенхэм» выплатит 25 тысяч евро штрафа и еще три тысячи за нарушение правил экипировки.
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Наказание считается условным с отложенным характером на год – следовательно, в следующем туре группового этапа Моуринью будет руководить командой в матче с «Лудогорцем», пишет Sky Sports .
- «Тоттенхэм» уступил «Антверпену» со счетом 0:1.
- В группе J после трех игр «Тоттенхэм», «Антверпен» и ЛАСК имеют по шесть очков, у «Лудогорца» – ноль.
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