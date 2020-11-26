ЦСКА снова встретится в Лиге Европы с «Фейенордом» Дика Адвоката и опять попытается добыть для России первую еврокубковую победу сезона-2020/21. Армейцы не потеряли шансы на еврокубковую весну и в теории могут завершить групповой этап даже на первом месте группы.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У ЦСКА точно не будет Бруно Фукса и Кирилла Набабкина. Марио Фернандес восстановился после травмы, но вряд ли выйдет на поле из-за недостатка игровой практики, также под вопросом участие в игре защитника Вадима Карпова и полузащитника Константина Кучаева. Алан Дзагоев сдал сомнительный тест на коронавирус.

Алан Дзагоев Фото: Getty Images

У «Фейенорда» в лазарете находится основной вратарь Джастин Бейлов, который повредил ногу и выбыл до конца года. Также не сыграет Ридгесиано Хапс – защитник, забивший ЦСКА в матче первого круга.

Форма

После предыдущего поражения от «Фейенорда» ЦСКА выиграл у «Ростова» (2:0) и распустил футболистов по сборным. Когда все вернулись в клуб, армейцы не вывезли победу с «Сочи» и скатали ничью 1:1. Но остались на вершине турнирной таблицы РПЛ.

«Фейенорд» забил два безответных мяча «Гронингену» и со счетом 3:1 выиграл у «Фортуны» – в целом команда Дика Адвоката одержала пять побед подряд. В чемпионате Нидерландов клуб из Роттердама поднялся на третье место и уступает «Аяксу» всего три очка.

Лицом к лицу

До ЛЕ-2020/21 команды трижды встречались в Кубке УЕФА.

Соперники обменялись победами и один раз сыграли вничью, в 2020-м добавилось еще одно поражение ЦСКА.

В 1/32 финала Кубка УЕФА-1996/97 по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался «Фейенорд» (1:1 дома и гостевая победа 1:0).

На групповом этапе Кубка УЕФА в 2008-м армейцы победили со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Фейенорд»

Ставки букмекеров

ЦСКА – 1,92

Ничья – 3,74

«Фейенорд» – 3,89

Аналитики верят в первую победу российских клубов в еврокубках сезона-2020/21. Предполагается, что матч будет результативным – нидерландский клуб забивает много, ЦСКА также пора улучшать статистику в Лиге Европы. Поставить на «обе забьют» можно с комфортным коэффициентом 1,65.

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

Где смотреть

Матч начнется в 20:55 по московскому времени, федеральный канал «Матч ТВ» протранслирует игру в прямом эфире.

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