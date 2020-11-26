ЦСКА – «Фейенорд» (26 ноября, 20:55)

Лига Европы УЕФА ЦСКА на грани вылета из ЛЕ. У армейцев 0 побед дома после «Реала» 2 ЧАСА НАЗАД

Неудачи российских клубов в Европе в этом году уже не удивляют и даже слегка веселят. Ни одной победы в 15 матчах, и кажется, что серия не закончится никогда, как когда-то великая серия Игоря Акинфеева в Европе. ЦСКА был фаворитом во всех матчах группы, но по итогу сидит аутсайдером с двумя очками.

Самый горький результат случился как раз в Голландии, где «Фейенорд» трижды прошил Игоря (3:1). Таким образом, четвертый тур станет для ЦСКА определяющим – поражение на 99% лишит команду шансов на евровесну.

Игорь Акинфеев, ЦСКА Фото: Getty Images

Конечно, москвичи сыграют на победу, но выиграть с дырами в защите не получится. «Фейенорд» слишком красиво вскрывал проблемные зоны армейцев на своем поле, а теперь, когда ЦСКА остался без Фернандеса и Зайнутдинова, сделает это еще быстрее и точно не проиграет.

«Мольде» – «Арсенал» (26 ноября, 20:55)

«Арсенал» набрал 9 очков после трех матчей и вот-вот заскочит в плей-офф. Поэтому возможное поражение на севере Европы не станет катастрофой. Тем более первое место англичане потеряют только при самых диких обстоятельствах – если после поражения 1:4 «Мольде» закатит в ворота соперника трешку.

Конечно, такого не случится. Даже с учетом того, что Артета везет в Норвегию откровенный резерв. Поэтому, скорее, у «Мольде» повысились шансы забить еще один мяч, но не победить – молодежь «Арсенала» в прошлом еврокубковом сезоне доказала, что очень голодная и готова рвать кого угодно.

Чемпионы Норвегии будут играть на победу и не сдадутся даже в случае очередного разгрома, а ребята из Англии банально поиграют в свое удовольствие – конечно, команды забьют друг другу, а, вероятно, даже больше.

«Лилль» – «Милан» (26 ноября, 20:55)

В первой встрече французы уничтожили итальянцев тремя голами Язиджи, хотя матч прошел на «Джузеппе Меацца», а в атаке «Милана» скалился Ибрагимович. В этот раз «россонери» будет еще сложнее: игра пройдет на поляне «Лилля», а Златан травмировался и не прилетел во Францию.

Без шведского каратиста атака «красно-черных» выглядит несколько уныло, но только в Серии А. В Лиге Европы швед не забил еще ни разу (даже не реализовал пенальти в ворота «Спарты»), при этом «Милан» уверенно выиграл у чехов (3:0) и «Селтика» (3:1).

Златан Ибрагимович, «Милан» Фото: Getty Images

А вот у «Лилля» потеря серьезнее – в центре поля не будет Ренату Саншиша. Именно в этой зоне «Милан» смотрелся лучше в первом матче, а теперь получит абсолютную власть. Стефано Пьоли, в распоряжении которого десяток крутых игроков середины, сделает все, чтобы клуб использовал потерю соперника по-максимуму.

«Рейнджерс» – «Бенфика» (26 ноября, 23:00)

В Португалии соперники забыли про оборону и устроили фарш с шестью голами, удалением Отаменди и камбэком хозяев с 1:3. Причем для команд это не был матч-исключение: «Рейнджерс» в Шотландии регулярно грузит в сетку противников от трех до пяти мячей, «Бенфика» и выигрывает 3:0, и проигрывает 0:3, и часто завершает матчи из 6-7 голов.

Бойцы Стивена Джеррарда особенно злы на своем поле, где выиграли 12 последних матчей с разницей 37-1. А у «Бенфики» невовремя повылетали почти все основные защитники – в Шотландию не полетели Отаменди, Тодибо, Тавареш и Алмейда. Поэтому гости обязаны играть в атаку и надеяться, что перестреляют соперника. В такой обстановке тотал 2,5 будет пробит быстрее, чем у вас прогрузится последняя ссылка.

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