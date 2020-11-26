УЕФА жестко отреагировал на поведение пресс-секретаря «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, который в начале ноября в разгар боевых действий в Нагорном Карабахе призвал через фейсбук убивать армян.

В футбольном клубе «Карабах» осудили действия Ибрагимова и заявили, что накажут его согласно внутреннему дисциплинарному кодексу, а также его дело передадут в суд, где будет составлено административное дело.

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УЕФА не оставил инцидент без внимания и наказал Ибрагимова еще жестче, пожизненно отстранив от любой футбольной деятельности.

Также европейский союз потребовал ФИФА расширить пожизненный запрет на весь мир. «Карабах» за действия своего сотрудника был оштрафован на 100 тысяч евро, говорится в заявлении на сайте УЕФА.

«Карабах» выступает в Лиге Европы и занимает последнее место в группе I.

В трех матчах клуб из Азербайджана не набрали ни одного очка, проиграв «Сивасспору» (0:2), «Вильярреалу» (1:3) и «Маккаби» из Тель-Авива (0:1).

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