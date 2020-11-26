Московский ЦСКА в четвертом туре группового этапа Лиги Европы дома сыграл вничью с «Фейенордом» (0:0), хотя почти целый тайм играл в большинстве. Тем самым серия российских клубов без побед в еврокубках продлилась до 16 матчей.
Последний успех клуба из России в Европе случился 30 сентября, когда «Краснодар» переиграл ПАОК и пробился в групповой этап ЛЧ. После этого «быки» один раз сыграли вничью и проиграли три матча, такого же результата достиг «Зенит». У «Локомотива» три ничьи и одно поражение.
Лига Европы УЕФА
УЕФА пожизненно отстранил от футбола пресс-секретаря «Карабаха» за призыв убивать армян
ЦСКА в группе ЛЕ трижды поделил очки и проиграл один матч «Фейенорду».
- «Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но еще могут занять третьи места в своих группах и квалифицироваться в Лигу Европы.
- «Локомотив» претендует на выход в 1/8 ЛЧ, ЦСКА – в 1/16 Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА
ЦСКА снова не выиграет, «Милан» покарает «Лилль». Ставки на ЛЕ
Лига Европы УЕФА
ЦСКА на грани вылета из ЛЕ. У армейцев 0 побед дома после «Реала»