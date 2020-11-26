Московский ЦСКА в четвертом туре группового этапа Лиги Европы дома сыграл вничью с «Фейенордом» (0:0), хотя почти целый тайм играл в большинстве. Тем самым серия российских клубов без побед в еврокубках продлилась до 16 матчей.

Последний успех клуба из России в Европе случился 30 сентября, когда «Краснодар» переиграл ПАОК и пробился в групповой этап ЛЧ. После этого «быки» один раз сыграли вничью и проиграли три матча, такого же результата достиг «Зенит». У «Локомотива» три ничьи и одно поражение.