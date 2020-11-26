Гамбийский защитник «Мольде» Шерифф Синьян стал автором промаха не то что недели, но и, возможно, всего группового этапа Лиги Европы.

На 15-й минуте матча четвертого тура против «Арсенала» Синьян выбежал на прострел и оказался в полуметре от ворот, но пробил вдоль них. Ко всем бедам футболист не успел затормозить и вкатился пахом в штангу.

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Также матч примечателен тем, что за «Арсенал» дебютировал 19-летний нападающий Фоларин Балоган, который забил спустя 37 секунд.

Усилиями Шериффа «Мольде» мог повести в счете, а в итоге разгромно проиграл 0:3.

Чемпионы Норвегии по-прежнему имеют неплохие шансы на выход в плей-офф – у них шесть очков и две игры с аутсайдерами квартета «Рапидом» и «Дандолком».

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