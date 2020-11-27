«Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.

Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать», – цитирует Гончаренко Sports.ru.