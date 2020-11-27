Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего Федора Чалова в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против «Фейенорда». Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.

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Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать», – цитирует Гончаренко Sports.ru.

  • Ранее Чалова раскритиковал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
  • За два тура до конца ЦСКА идет на последнем месте в группе, но сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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