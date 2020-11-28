«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК+ людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.