Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила поведение болельщиков ЦСКА на матче Лиги Европы против «Фейенорда». Фанаты скандировали оскорбительные кричалки с гомофобным подтекстом в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК+ людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.
Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение», – цитирует «Чемпионат» представителя FARE.
- Поведение фанатов ЦСКА было вызвано интервью Черчесова, в котром тот неоднозначно высказался о нападающем армейцев и сборной Федоре Чалове.
- ЦСКА и «Фейенорд» сыграли вничью (0:0).