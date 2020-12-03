Матч ЦСКА против австрийского «Вольфсберга» – еще один последний шанс для российского футбола. В активе ЦСКА тоже нет ни одной победы, но три очка в предпоследнем туре оставят армейцев на дороге в плей-офф ЛЕ. Можно подняться даже на второе место, если «Динамо» из Загреба обыграет «Фейенорд». Ничья не приговорит к вылету сразу же, но отменит евровесну почти наверняка.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Виктор Гончаренко сообщил, что Константин Кучаев и Алан Дзагоев восстановились после травм и готовы выйти на поле. Но по-прежнему находятся в лазарете Кирилл Набабкин, Бруно Фукс и Вадим Карпов.

Алан Дзагоев Фото: Getty Images

У австрийцев под вопросом 24-летний защитник Доминик Баумгартнер, повредивший ногу, но, скорее всего, он будет готов сыграть. Футболисты, которых ранее подкосил коронавирус, вернулись в строй.

Форма

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с «Зенитом» и «Спартаком», но не выигрывал почти месяц – с 8 ноября. После паузы на Лигу наций армейцы сыграли вничью с «Сочи», потеряли очки с «Фейенордом» и проиграли «Рубину». За три матча ЦСКА забил всего однажды – Арнор Сигурдссон огорчил «Сочи». Атака – Федор и Чалов и Никола Влашич – молчит: Федора не подстегнула даже критика Станислава Черчесова.

Федор Чалов, ЦСКА Фото: Getty Images

«Вольфсберг» тоже не демонстрирует шикарную игру, но все-таки выиграл один из двух последних матчей в чемпионате. Правда, потом крупно уступил загребскому «Динамо» (0:3) и сыграл вничью с «Ридом». В австрийской Бундеслиге «Вольфсберг» идет на седьмом месте, отставая от топ-3 на восемь очков.

Лицом к лицу

Единственная встреча ЦСКА и «Вольфсберга» состоялась в первом туре – игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее армейцы играли с австрийскими командами в 1981 году – по сумме двух матчей ЦСКА уступил «Штурму» в Кубке УЕФА.

Безвыигрышная серия ЦСКА в Европе на домашнем стадионе насчитывает семь матчей.

Защитник «Вольфсберга» Неманья Рнич играл против ЦСКА в составе «Партизана» в Кубке УЕФА-2004/05.

Ориентировочные составы

ЦСКА

«Вольфсберг»

Где смотреть

Игра начнется в 20:55 по московскому времени, ее покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире. Если у вас нет возможности ни включить телевизор, ни запустить трансляцию на смартфоне – поможет текстовый лайв от Eurosport.ru.

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