ЛАСК – «Тоттенхэм» (3 декабря, 20:55)

Лига Европы УЕФА Еще один последний шанс для России. ЦСКА обязан побеждать «Вольфсберг» 24 МИНУТЫ НАЗАД

«Тоттенхэм» уже набрал 9 очков и находится в шаге от выхода в плей-офф. Для этого ему достаточно сыграть в Австрии вничью, но и поражение не станет трагедией – очевидно, что англичане легко решат задачу даже в последнем туре.

Почему «шпоры» не будут напрягаться? В прошлые выходные они провели изматывающий матч с «Челси», а в следующие их ждет принципиальное дерби с «Арсеналом». Естественно, при таком графике и соперниках в АПЛ игра с ЛАСК ушла на третий план. На поле не выйдет Кейн, но он явно не единственный из игроков основы, кто пропустит встречу. А с резервным составом «шпор» у австрийцев точно будет шанс побороться.

ЦСКА – «Вольфсбергер» (3 декабря, 20:55)

«Краснодар» победой над «Ренном» прикончил провальную серию российских команд без побед в еврокубках. Теперь у ЦСКА просто нет шансов не выиграть у слабейшей команды квартета.

Если армейцы не обыграют «Вольфсбергер» дома, то попрощаются с еврокубками, а вместе с ними примут на себя лавину негатива со стороны отечественных болельщиков. Но этого не произойдет, потому что глобальное преимущество ЦСКА над всеми соперниками во всех матчах наконец обязано перерасти в качество, голы и победы.

«Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» (3 декабря, 20:55)

Команды уже решили вопрос выхода в плей-офф, но от этого матч вряд ли станет менее интересным и содержательным. И «Црвена», и «Хоффенхайм» банально не умеют играть в серый футбол и бегут в атаку даже в тех матчах, которые ничего не решают.

Немцы сыграли верх в шести из последних 10 матчей, сербы – в пяти из 10, и только две игры команды завершили с одним и менее забитыми мячами. Встреча в Германии закончилась 2:0, и это явно не тот результат, который должно было зафиксировать табло – соперники не реализовали достаточно моментов и обязаны компенсировать это сейчас.

«Гранада» – ПСВ (3 декабря, 23:00)

«Гранада», как и другие команды топ-5 Европы, которые почти решили задачу выйти из группы, явно не будет напрягаться в предстоящей встрече. У Диего Мартинеса и его парней есть дела поважнее: три подряд поражения в Примере откинули клуб в середину таблицы, и оттуда срочно нужно выбираться. Тем более соперники тоже нестабильны и дают к себе подползти.

ПСВ же точно не будет экономить силы, потому что с третьего места поджимает ПАОК, а в чемпионате все достаточно гладко. Поэтому на игру с «Гранадой» можно выделить дополнительные резервы, выиграть и спокойно готовиться к евровесне.

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