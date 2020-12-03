Нападающий «Вольфсберга» Дарио Визингер забил очень красивый мяч в ворота ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

На 22-й минуте хорват оказался в 25 метрах от ворот армейцев и нанес хлесткий удар верхом – мяч с наклевом полетел за шиворот Игорю Акинфееву, ударился о перекладину и упал за линию.