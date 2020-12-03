ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий Дарио Визингер. Мяч от перекладины залетел в ворота.
После этого матча московская команда лишилась шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Однако еще имеет возможность по итогам группового этапа оказаться на третьем месте. Для этого в последнем матче нужно побеждать загребское «Динамо». И ждать поражения «Фейеноорда» от «Вольфсберга».
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