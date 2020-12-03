Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после поражения от «Вольфсберга» (0:1) подвел итоги пяти матчей команды в Лиге Европы.

«Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. То, что мы не забиваем три матча дома, это катастрофа. По факту мы не были лучше ни одной команды, одно дело создавать моменты, другое – их реализовывать.

Лига Европы УЕФА ЦСКА лишился шансов на евровесну. У Гончаренко – ноль побед ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Катастрофой мы называем результаты домашних матчей, но три месяца пребывания Гайча у нас я бы не стал так называть. Что касается Чалова, то у него проблемы с открыванием, если начнет правильно открываться, у него все будет все хорошо

Неправильно прошлогоднее наше участие сравнивать с этим. Потому что там у нас была менее длинная скамейка, в этом году не было подготовительного периода, может это и сказывается на наших командах в ноябре и декабре», – сказал Гончаренко.

ЦСКА выиграл только один из последних 11 матчей в Лиге Европы.

ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.

Адольфо Гайч перешел в ЦСКА в августе за 8,5 млн евро и забил всего один мяч в 16 матчах РПЛ и ЛЕ.

Лига Европы УЕФА 📹 Игрок «Вольфсберга» диким ударом из-за штрафной поставил Акинфеева на колени 32 МИНУТЫ НАЗАД