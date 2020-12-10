В четверг 10 декабря 2020 года завершается групповой этап Лиги Европы. Ранее место в плей-офф забронировали несколько клубов. Среди них «Рома», «Арсенал», «Славия» Прага, «Байер», «Рейнджерс», «Бенфика», «Гранада», ПСВ, «Лестер», «Брага», «Лилль», «Милан», «Вильярреал», «Антверпен», «Динамо» Загреб, «Хоффенхайм» и «Црвена Звезда». А вот российский клуб ЦСКА лишился шансов продолжить еврокубковую кампанию.

Еще одна интрига группового этапа – кто останется на первом месте в списке бомбардиров? Сейчас таблицу снайперов возглавляет Юсуф Языджи из «Лилля». На счету турецкого полузащитника шесть голов и одна голевая передача. Полузащитник Пицци из «Бенфики» идет на втором месте – у него столько же очков (7), но меньше голов (5+2). Еще один игрок «Бенфики» Дарвин Нуньес замыкает тройку лидеров (5+1). В четверг все трое могут пополнить результативный запас. «Лилль» сыграет против «Селтика», пропустившего 17 голов в пяти матчах Лиги Европы. «Бенфика» встретится со «Стандартом», занимающим последнее место в группе D.

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А вот так выглядят наиболее привлекательные расклады последнего тура группового этапа Лиги Европы.

«Дандолк» – «Арсенал» (10 декабря, 20:55)

Как показали матчи против «Мольде» и «Рапида» в четвертом и пятом туре, «Арсеналу» наплевать, что он уже вышел в плей-офф с первого места. Команда использует еврокубки как отдушину после неудач в чемпионате и в расслабленном состоянии гасит европейских карликов. И это несмотря на полуторный состав: например, австрийцам канониры отгрузили четыре мяча, хотя в основе из топов играли только Ляказетт и Пепе.

Александр Ляказетт и Мохамед Эль-Ненни, «Арсенал» Фото: Getty Images

«Дандолк» – одна из худших команд группового этапа Лиги Европы, которая не набрала ни одного очка и пропустила 15 мячей. Естественно, ловить ирландцам и в этот раз нечего – надо смириться с очередным разгромом и понаблюдать с лучших мест за куражной игрой соперника.

«Наполи» – «Реал Сосьедад» (10 декабря, 20:55)

В квартете F самая запутанная и горячая обстановка – никто до сих пор не обеспечил место в плей-офф, а из четырех команд в борьбе за него отвалилась только «Риека». АЗ в последнем туре сыграет с хорватами на выезде и наверняка наберет необходимые три очка. Получается, победитель игры «Наполи» – «Сосьедад» заберет вторую путевку.

Учитывая, что эта игра может порушить все прежние старания в еврокубках, команды вряд ли сыграют в камикадзе и скорее будут присматриваться друг другу чуть ли не до последней четверти игры. Но даже если что-то пойдет не по плану, к тоталу меньше 2,5 и без того есть предпосылки – испанцы играют очень прагматично, мало забивают и пропускают, поэтому вряд ли устроят феерию.

«Динамо Загреб» – ЦСКА (10 декабря, 23:00)

Армейцы настолько смирились с европейской эректильной дисфункцией, что оставили в Москве своего лидера – Николу Влашича. Хорват отказался ехать на родину и копит силы на заключительные в этом году матчи РПЛ против «Урала» и «Ростова».

Наир Тикнизян, ЦСКА Фото: Getty Images

«Динамо» уже никуда не сдвинется с первого места, но точно будет не против дополнительных очков и призовых. Учитывая, как бесхребетно выглядели москвичи во всех выездных матчах еврокубков этого сезона, без Влашича на «Максимире» им ловить совсем нечего.

«Селтик» – «Лилль» (10 декабря, 23:00)

Хотя в группе H, где выступают команды, все уже решено, матч на «Селтик Парк» не лишен смысла. «Лиллю» должно быть принципиально важно сохранить первое место в борьбе с «Миланом» и начать плей-офф со встречи против более слабого соперника. Поэтому французы точно не отдадут игру за ящик виски и спасибо.

У «Селтика» начались серьезные проблемы с болельщиками из-за серии неудач. Помимо еврокубков, клуб бледно выглядит в чемпионате, не побеждает там три матча кряду и отпустил «Рейнджерс» уже на 13 очков (да, имеет две игры в запасе). Поэтому кельты обязательно упрутся перед своими немногочисленными фанатами и докажут, что чего-то стоят. Ну а матчи с участием этих команд традиционно становятся результативными, поэтому ТБ2,5 здесь неизбежен.

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