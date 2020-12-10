«АЗ Алкмар» проиграл на выезде скромной «Риеке» в заключительном туре Лиги Европы и остался без плей-офф.

Перед игрой «Риека» уже лишилась шансов подняться выше последнего места, в то время как «Алкмар» выходил в плей-офф в случае успеха (благодаря непобеде «Реал Сосьедад» в параллельной игре). Но в начале второго тайма дерзкие хорваты повели в счете.

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Уже спустя 2 минуты гости должны были сравнивать. Форвард голландского клуба Альберт Гудмундссон получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но… не попал в створ.

АЗ вскоре сравнял-таки счет, но 81-й минуте остался в меньшинстве, а в добавленное время хорваты вырвали 3 очка.

Итоговое положение в квартете: 1. «Наполи» (11 очков), 2. «Реал Сосьедад» (9), 3. АЗ (8), 4. «Риека» (4).

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