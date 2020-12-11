В ночь на 11 декабря завершился групповой этап Лиги Европы-2020/21, в результате чего определились все 32 участника 1/16 финала:
- победители групп – «Рома», «Наполи», «Милан» (все – Италия), «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба – Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» (Загреб, Хорватия);
- вторые места – «Гранада», «Реал Сосьедад» (оба – Испания), «Янг Бойз» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Антверпен» (Бельгия), «Вольфсбергер» (Австрия), «Црвена Звезда» (Сербия);
- сеяные команды из ЛЧ – «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Аякс» (Нидерланды);
- несеяные команды из ЛЧ –«Краснодар» (Россия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция).
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Жеребьевка первой стадии плей-офф состоится 14 декабря. Команды-победители групп ЛЕ, а также сеяные команды из ЛЧ будут в одной корзине.
- «Севилья», выигравшая четыре из пяти последних розыгрышей ЛЕ, не сумела вылететь из ЛЧ и не защитит трофей.
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