В ночь на 11 декабря завершился групповой этап Лиги Европы-2020/21, в результате чего определились все 32 участника 1/16 финала:

«Зенит» заработал больше «Краснодара» и «Локо» за групповой этап ЛЧ

Жеребьевка первой стадии плей-офф состоится 14 декабря. Команды-победители групп ЛЕ, а также сеяные команды из ЛЧ будут в одной корзине.