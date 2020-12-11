Инцидент произошел в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между «ЧФР Клуж» и «Янг Бойз». Победа выводила румынский клуб в плей-офф, и хозяева ее удерживали до 90 минуты.

Но в компенсированное время арбитр Бенуа Бастьен удалил вратаря «ЧФР Клуж» и поставил пенальти. «Янг Бойз» реализовали 11-метровый, а потом забил еще один мяч.

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На фоне этого у игроков «ЧФР Клуж» сдали нервы. Один из них обругал французского рефери и крикнул ему: «Ты считаешь нас цыганами, да?» Журналист Эмануэль Рошу, рассказавший об этом, не уточнил имени футболиста.

8 декабря произошел скандал в матче ЛЧ «ПСЖ» – «Башакшехир». Один из румынских арбитров назвал ассистента тренера гостей Пьеро Вебо negru («черный» на румынском). Из-за расистского скандала команды покинули поле, а Вебо называл румынских арбитров цыганами.

«ПСЖ» и «Башакшехир» доиграли матч на следующий день.

«ЧФР Клуж» набрал пять очков и финишировал на третьем месте.

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