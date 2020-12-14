Российские клубы выступили в групповом этапе еврокубков неудачно – из четырех команд только одна, «Краснодар», продолжит борьбу весной. «Быки» заняли третье место в своей группе и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. После жеребьевки они узнают первого соперника.

Когда и где пройдет жеребьевка?

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14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне – после жеребьевки ЛЧ. Начало запланировано на 15:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте и телеканале Eurosport.

Какие правила?

Участвуют 32 команды – сеяные (более высокие по рейтингу) и несеяные. В 1/16 финала сыграют клубы, занявшие первые два места в групповом этапе ЛЕ, а также гости из Лиги чемпионов с третьих мест. «Краснодар» попал в число несеяных команд и получит одного из 15 более сильных соперников, кроме «Шахтера» – Россию и Украину на ранних стадиях разводят.

Лига Европы – трофей

Фото: Getty Images

Какой состав корзин?

Сеяные:

  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Арсенал»
  • «Лестер»
  • «Тоттенхэм»
  • «Рома»
  • «Наполи»
  • «Милан»
  • «Байер»
  • «Хоффенхайм»
  • «Аякс»
  • ПСВ
  • «Вильярреал»
  • «Брюгге»
  • «Шахтер»
  • «Рейнджерс»
  • «Динамо» Загреб

Несеяные

  • «Краснодар»
  • «Гранада»
  • «Реал Сосьедад»
  • «Бенфика»
  • «Брага»
  • «Ред Булл Зальцбург»
  • «Вольфсберг»
  • «Динамо» Киев
  • «Олимпиакос»
  • «Янг Бойз»
  • «Мольде»
  • «Славия»
  • «Лилль»
  • «Маккаби» Тель-Авив
  • «Антверпен»
  • «Црвена Звезда»

Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Ренн»

Фото: Getty Images

Когда матчи?

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.

  • Действующий победитель ЛЕ – «Севилья».
  • У России борьбу в групповом этапе начинал ЦСКА, но занял последнее место в группе.

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