Российские клубы выступили в групповом этапе еврокубков неудачно – из четырех команд только одна, «Краснодар», продолжит борьбу весной. «Быки» заняли третье место в своей группе и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. После жеребьевки они узнают первого соперника.

Когда и где пройдет жеребьевка?

Лига Европы УЕФА Игрок румынского клуба – арбитру из Франции: «Считаешь нас цыганами, да?» 11/12/2020 В 23:38

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне – после жеребьевки ЛЧ. Начало запланировано на 15:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте и телеканале Eurosport.

Какие правила?

Участвуют 32 команды – сеяные (более высокие по рейтингу) и несеяные. В 1/16 финала сыграют клубы, занявшие первые два места в групповом этапе ЛЕ, а также гости из Лиги чемпионов с третьих мест. «Краснодар» попал в число несеяных команд и получит одного из 15 более сильных соперников, кроме «Шахтера» – Россию и Украину на ранних стадиях разводят.

Лига Европы – трофей Фото: Getty Images

Какой состав корзин?

Сеяные:

«Манчестер Юнайтед»

«Арсенал»

«Лестер»

«Тоттенхэм»

«Рома»

«Наполи»

«Милан»

«Байер»

«Хоффенхайм»

«Аякс»

ПСВ

«Вильярреал»

«Брюгге»

«Шахтер»

«Рейнджерс»

«Динамо» Загреб

Несеяные

«Краснодар»

«Гранада»

«Реал Сосьедад»

«Бенфика»

«Брага»

«Ред Булл Зальцбург»

«Вольфсберг»

«Динамо» Киев

«Олимпиакос»

«Янг Бойз»

«Мольде»

«Славия»

«Лилль»

«Маккаби» Тель-Авив

«Антверпен»

«Црвена Звезда»

Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Ренн» Фото: Getty Images

Когда матчи?

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.

Действующий победитель ЛЕ – «Севилья».

У России борьбу в групповом этапе начинал ЦСКА, но занял последнее место в группе.

Лига Европы УЕФА «Краснодар», «Милан», «Арсенал», «Шахтер» и другие участники плей-офф Лиги Европы 11/12/2020 В 00:16