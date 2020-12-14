Российские клубы выступили в групповом этапе еврокубков неудачно – из четырех команд только одна, «Краснодар», продолжит борьбу весной. «Быки» заняли третье место в своей группе и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. После жеребьевки они узнают первого соперника.
Когда и где пройдет жеребьевка?
14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне – после жеребьевки ЛЧ. Начало запланировано на 15:00 (мск). Онлайн и видео-трансляцию вы можете посмотреть на сайте и телеканале Eurosport.
Какие правила?
Участвуют 32 команды – сеяные (более высокие по рейтингу) и несеяные. В 1/16 финала сыграют клубы, занявшие первые два места в групповом этапе ЛЕ, а также гости из Лиги чемпионов с третьих мест. «Краснодар» попал в число несеяных команд и получит одного из 15 более сильных соперников, кроме «Шахтера» – Россию и Украину на ранних стадиях разводят.
Лига Европы – трофей
Фото: Getty Images
Какой состав корзин?
Сеяные:
- «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал»
- «Лестер»
- «Тоттенхэм»
- «Рома»
- «Наполи»
- «Милан»
- «Байер»
- «Хоффенхайм»
- «Аякс»
- ПСВ
- «Вильярреал»
- «Брюгге»
- «Шахтер»
- «Рейнджерс»
- «Динамо» Загреб
Несеяные
- «Краснодар»
- «Гранада»
- «Реал Сосьедад»
- «Бенфика»
- «Брага»
- «Ред Булл Зальцбург»
- «Вольфсберг»
- «Динамо» Киев
- «Олимпиакос»
- «Янг Бойз»
- «Мольде»
- «Славия»
- «Лилль»
- «Маккаби» Тель-Авив
- «Антверпен»
- «Црвена Звезда»
Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Ренн»
Фото: Getty Images
Когда матчи?
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.
- Действующий победитель ЛЕ – «Севилья».
- У России борьбу в групповом этапе начинал ЦСКА, но занял последнее место в группе.