Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. 32 команды начнут с 1/16 финала.
Единственный представитель России в еврокубках «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо», обошедшим ЦСКА в группе. А вот все пары:
«Вольфсбергер» (Австрия) – «Тоттенхэм» (Англия)
«Динамо» Киев (Украина) – «Брюгге» (Бельгия)
«Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Милан» (Италия)
Златан Ибрагимович, «Милан»
Фото: Getty Images
«Антверпен» (Бельгия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Славия» (Чехия) – «Лестер» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Вильярреал» (Испания)
«Брага» (Португалия) – «Рома» (Италия)
«Краснодар» (Россия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Байер» (Германия)
«Молде» (Норвегия) – «Хоффенхайм» (Германия)
«Гранада» (Испания) – Наполи (Италия)
«Маккаби» (Израиль) – «Шахтер» (Украина)
«Лилль» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды)
«Олимпиакос» (Греция) – ПСВ (Нидерланды)
- Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.
- Действующий победитель ЛЕ – «Севилья».