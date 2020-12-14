Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. 32 команды начнут с 1/16 финала.

Единственный представитель России в еврокубках «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо», обошедшим ЦСКА в группе. А вот все пары:

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«Вольфсбергер» (Австрия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Динамо» Киев (Украина) – «Брюгге» (Бельгия)

«Реал Сосьедад» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Милан» (Италия)

Златан Ибрагимович, «Милан»

Фото: Getty Images

«Антверпен» (Бельгия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Славия» (Чехия) – «Лестер» (Англия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Вильярреал» (Испания)

«Брага» (Португалия) – «Рома» (Италия)

«Краснодар» (Россия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Байер» (Германия)

«Молде» (Норвегия) – «Хоффенхайм» (Германия)

«Гранада» (Испания) – Наполи (Италия)

«Маккаби» (Израиль) – «Шахтер» (Украина)

«Лилль» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды)

«Олимпиакос» (Греция) – ПСВ (Нидерланды)

  • Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Финал запланирован на 26 мая, он пройдет в польском Гданьске.
  • Действующий победитель ЛЕ – «Севилья».

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