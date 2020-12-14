Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. 32 команды начнут с 1/16 финала.

Единственный представитель России в еврокубках «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо», обошедшим ЦСКА в группе. А вот все пары: