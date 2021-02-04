В «Аяксе» считают, что это произошло из-за технической ошибки. «Да, Алле нет в списке на Лигу Европы, это правда. Мы работаем с KNVB и УЕФА, чтобы выяснить, где именно что-то пошло не так», – цитирует NU.nl представителя «Аякса».