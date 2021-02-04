Нападающий Себастьен Алле, самый дорогой футболист в истории «Аякса», отсутствует в заявке амстердамского клуба на весеннюю часть Лиги Европы-2020/21.
В «Аяксе» считают, что это произошло из-за технической ошибки. «Да, Алле нет в списке на Лигу Европы, это правда. Мы работаем с KNVB и УЕФА, чтобы выяснить, где именно что-то пошло не так», – цитирует NU.nl представителя «Аякса».
Чемпионат Англии
«Вест Хэм» купил лидера «Айнтрахта» за рекордные для клуба 50 млн евро
Если выяснится, что виноват сам «Аякс», Алле не сыграет в плей-офф Лиги Европы.
- «Аякс» приобрел 26-летнего Алле у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
- В первых шести матчах за новую команду футболист забил два мяча и отдал четыре ассиста.
- В 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» встретится с «Лиллем».
Чемпионат России
Лучший бомбардир «Утрехта» не перейдет в ЦСКА
Чемпионат Голландии
Новая форма «Аякса» – трибьют Бобу Марли. На ней есть растаманские цвета