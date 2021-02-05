Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Вольфсбергом» может состояться в Москве. Перенос игры в России может случиться из-за запрета правительства Австрии на въезд в страну с территорий, где выявили новый штамм коронавируса.

Руководство «Вольфсберга» видит в России и Венгрии два основных вариантов проведения матча на нейтральном поле, потому что у обеих стран нет проблем с авиасообщением с Великобританией. Если австрийские власти не разрешат «Тоттенхэму» въезд в страну до конца недели, «Вольфсберг» обратится в «Динамо» и ЦСКА с просьбой провести матч Лиги Европы на их стадионе, сообщает Metaratings со ссылкой на источник в австрийском клубе.