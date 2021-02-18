Когда все ждали, что российские клубы сконцентрируются на борьбе в РПЛ, «Краснодар» взял и пробился в евровесну. Первым (надеемся) соперником «быков» будет загребское «Динамо», которое выбило из Лиги Европы ЦСКА.

Правда, показать крутой футбол командам может помешать морозец: ожидается, что команды выйдут на поле при -13 градусах.

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Кто посмотрит матч по ТВ

У соперника все нормально – не будет только правого защитника Мохаррами. У «Краснодара» потерь больше: травмированы Ари, Кайо, Рамирес и Стоцкий. Мусаеву вновь придется собирать оборону из оставшихся в живых футболистов.

Адриен Юну («Ренн»), Кайо Панталеао, Юрий Газинский («Краснодар») Фото: Getty Images

Форма

«Краснодар», как и положено российским клубам, зимовал в теплых странах. С 21 января «быки» провели семь товарищеских матчей, в которых проиграли лишь раз. Правда, очень крупно – 0:4 московскому «Локомотиву». Еще у краснодарцев четыре победы (над «Ригой», солигорским «Шахтером», «Ростовом» и тбилисским «Локомотивом») и две ничьи (с московском «Локо» и «Легией»).

Чемпионат Хорватии на паузу не уходил, поэтому динамовцы в отличной форме: они возглавляют таблицу и выбили пять побед в семи последних матчах (еще два поражения).

Лицом к лицу

«Краснодар» и «Динамо» ни разу не встречались.

«Быки» вообще не играли с хорватскими клубами. А «Динамо» в этом сезоне встречалось с ЦСКА (3:1, 0:0).

«Динамо» проиграло только 2 из 17 последних матчей в Лиге Европы (11 побед и 4 ничьи). Правда, оба поражения пришлись на плей-офф: 1:2 против «Виктории Пльзень» в феврале 2019-го и 0:3 от «Бенфики» в марте 2019-го.

«Динамо» впервые может выиграть 5 матчей подряд в еврокубках. Сейчас у загребского клуба 4 победы.

Ориентировочный состав «Краснодара»

Котировки букмекеров

Победа «Краснодара»: 2,24

Ничья: 3,32

Победа «Динамо»: 3,35

Можно рассмотреть ставку «обе забьют». Во-первых, у «Динамо» полный порядок в атаке: хорваты забили 12 мячей в шести последних матчах. У «Краснодара» наоборот есть проблемы: экспериментальная оборона и полное отсутствие практики.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ»: начало трансляции в 20:55 (мск). Если у вас нет ящика, то подбегайте на наш онлайн.

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