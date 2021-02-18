Когда все ждали, что российские клубы сконцентрируются на борьбе в РПЛ, «Краснодар» взял и пробился в евровесну. Первым (надеемся) соперником «быков» будет загребское «Динамо», которое выбило из Лиги Европы ЦСКА.
Правда, показать крутой футбол командам может помешать морозец: ожидается, что команды выйдут на поле при -13 градусах.
Кто посмотрит матч по ТВ
У соперника все нормально – не будет только правого защитника Мохаррами. У «Краснодара» потерь больше: травмированы Ари, Кайо, Рамирес и Стоцкий. Мусаеву вновь придется собирать оборону из оставшихся в живых футболистов.
Адриен Юну («Ренн»), Кайо Панталеао, Юрий Газинский («Краснодар»)
Фото: Getty Images
Форма
«Краснодар», как и положено российским клубам, зимовал в теплых странах. С 21 января «быки» провели семь товарищеских матчей, в которых проиграли лишь раз. Правда, очень крупно – 0:4 московскому «Локомотиву». Еще у краснодарцев четыре победы (над «Ригой», солигорским «Шахтером», «Ростовом» и тбилисским «Локомотивом») и две ничьи (с московском «Локо» и «Легией»).
Чемпионат Хорватии на паузу не уходил, поэтому динамовцы в отличной форме: они возглавляют таблицу и выбили пять побед в семи последних матчах (еще два поражения).
Лицом к лицу
- «Краснодар» и «Динамо» ни разу не встречались.
- «Быки» вообще не играли с хорватскими клубами. А «Динамо» в этом сезоне встречалось с ЦСКА (3:1, 0:0).
- «Динамо» проиграло только 2 из 17 последних матчей в Лиге Европы (11 побед и 4 ничьи). Правда, оба поражения пришлись на плей-офф: 1:2 против «Виктории Пльзень» в феврале 2019-го и 0:3 от «Бенфики» в марте 2019-го.
- «Динамо» впервые может выиграть 5 матчей подряд в еврокубках. Сейчас у загребского клуба 4 победы.
Ориентировочный состав «Краснодара»
Котировки букмекеров
Победа «Краснодара»: 2,24
Ничья: 3,32
Победа «Динамо»: 3,35
Можно рассмотреть ставку «обе забьют». Во-первых, у «Динамо» полный порядок в атаке: хорваты забили 12 мячей в шести последних матчах. У «Краснодара» наоборот есть проблемы: экспериментальная оборона и полное отсутствие практики.
Где смотреть
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ»: начало трансляции в 20:55 (мск). Если у вас нет ящика, то подбегайте на наш онлайн.