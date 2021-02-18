В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:3.

На 14-й минуте открыли счет гости. После очередной контратаки Мартынович попытался выбить мяч, но вышло неудачно – защитник попал в Петковича, который вонзил мяч в ворота. «Краснодар» ответил на 28-й минуте. После череды ошибок защитников «Динамо» в штрафной мяч попал к Маркусу Бергу, который разрядил пушку прямо в девятку.

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«Динамо» вышло вперед на 54-й минуте – дубль оформил Бруно Петкович. После углового до мяча на выходе не дотянулся Городов, и форвард просто подставил ногу. Сравнять южанами удалось через 15 минут. Гол вышел чисто шведским: Классон вонзил мяч практически в упор с передачи Берга.

Но радость хозяев продлилась недолго: уже на 75-й победный мяч забил вышедший на замену Атимвен Ияйи. Нигериец получил пас в штрафной и попал в ближний угол ворот Городова.

На 58-й минуте дубль мог оформить Берг, но судья свистнул офсайд – швед немного залез вперед корпусом.

Ответный матч состоится 25 февраля в Хорватии и начнется в 23:00 (мск).

На групповом этапе загребское «Динамо» дважды сыграло с московским ЦСКА. Первый матч завершился со счетом 0:0, во ответном победили хорваты – 3:1.

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