В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:3. В составе «быков» отличились Виктор Классон и Маркус Берг. У гостей забивали Атимвен Ийяи и Бруно Петкович (дважды).

Многие посчитали, что во всех трех мячах хорватов есть заслуга Евгения Городова, который часто ошибался. Так думает и экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров.

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– Городов говорит, что пропущенные мячи можно считать чьими угодно. А чья в них вина?

– Все три гола – вратарские. А вина – тех людей, которые ставили его на этот матч.

– А были варианты?

– Тренерский штаб должен работать и смотреть, если человек нервничает...

– В 35 лет нервничает?

– Он в принципе переходил как третий вратарь, может, на подстраховочку, он не должен был играть. Но у них есть Адамов молодой. В таких матчах нужно доверять, подготавливать своих футболистов.

– А вы правда считаете, что можно пробовать молодого вратаря в плей-офф Лиги Европы, сразу бросать в бой?

– Вы понимаете, что Городов не играл на высоком уровне? Здесь ты также рискуешь, ставя его. А если посмотреть прошлые матчи, было видно, что он действовал неуверенно. И в плей-офф на него будет давление еще больше.

Вы же, тренеры, тренируетесь, вы должны понимать, что молодой, да, может ошибиться, но в ситуациях, где нужна была скорость для выпрыгивания и доставания мяча, ему [Городову] как раз и не хватило. И в ближний угол – это уже когда два подвез, ты уже не в очень хорошей ситуации, – приводит слова Быстрова Sports.ru со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

В конце 2020-го Городов поменял травмированного Матвея Сафонова. В Лиге чемпионов 35-летний голкипер пропустил 2 мяча от «Севильи» и 1 от «Челси».

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Ответный матч состоится 25 февраля в Хорватии и начнется в 23:00 (мск).

На групповом этапе загребское «Динамо» дважды сыграло с московским ЦСКА. Первый матч завершился со счетом 0:0, в ответном победили хорваты – 3:1.

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