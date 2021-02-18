16 лет назад ЦСКА переносил первые два раунда плей-офф Кубка УЕФА – «Бенфика» вместо морозной Москвы приезжала на стадион «Кубань». В феврале 2021-го уже «Краснодар» не отказался бы от смены локации. На градуснике уверенно держалась минусовая температура, а из-за влажности воздух казался еще более холодным.

Последние четыре дня местные инстаграмы были заполнены хрумкающим снегом, а локальные медиа не вылезали из городского аэропорта – следили, как службы аэровокзала расчищают взлетную полосу и выпускают рейсы в небо. Самолеты по 12 часов застревали в столице юга, и к среде никто не понимал, примут ли в Краснодаре борт из Загреба. Но «Динамо» спокойно приземлилось, и их самолет был всего лишь четвертым за день, который пустили на ВПП.

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Да, в 2k21 поход на стадион соревнуется с кучей других активностей – от ютьюба и сериалов до прогулок и ТРЦ. В Краснодаре же матч с «Загребом» без шансов проиграл уютному сидению под теплым пледом. Мерзнуть в -8 местным болельщикам не захотелось, и у касс за час до стартового свистка появилась неожиданная очередь.

Впервые за, наверное, пару лет в свободной продаже перед еврокубками остались какие-то билеты, и это говорит о локальном интересе к команде. Межсезонье для «быков» получилось пустым на события, главный хайлайт – неожиданная отзаявка Матвея Сафонова, но и она произошла в день игры против «Динамо». Так что решительно непонятно, зачем нужно идти на морозный стадион и на матч футболистов, которых публика подзабыла.

Более опытных фанатов было сразу видно в толпе – они топали к проходкам с пледами и специальными подушками. При входе стюарды не так жестили с правилами, поэтому зрителей пускали в масках и без резиновых перчаток – все и так утепляли руки, как могли.

С холодом боролись все. Футболисты еле дождались стартового свистка после гимна ЛЕ и беспрерывно делали рывки вокруг позиций, словно перестарались с энергетиками. Болельщики на трибунах скандировали «Вперед, «быки» и подбадривали даже Кайо Панталеао. Бразильского защитника не очень любят на юге за привозы в ЛЧ, но в -8 подпрыгивали и на его финтах в центре поля.

Реми Кабелла, «Краснодар» – «Динамо» (Загреб) Фото: Getty Images

На «Краснодар» в первые минуты было жалко смотреть. Без привычной скорости Кабелла и Классон упирались в насыщенную середину, Берг создавал себе пространство сам. Иначе мяч ни за что не доходил бы до любимого форварда Владимира Быстрова.

Еще одно неочевидное последствие холода – более чувствительные контакты с соперниками. Тонни Вилена потерял в районе центрального круга и остался на газоне, пока «Динамо» разгоняло контратаку. В ней Петкович и забил первый мяч, пока голландский опорник с трудом поднимался на ноги. Вилены очень не хватало при толчее в своей штрафной, и сейчас тяжело сказать, действительно ли повреждение было таким болезненным. Больше за 75 минут эта травма Тони не побеспокоила ни разу.

Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Смольников («Краснодар»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб) Фото: Getty Images

К концу тайма на индивидуальных скиллах забил Маркус Берг, а в перерыве Мурад Мусаев спрятал Магомед-Шапи Сулейманова на скамейке. Вандерсон, вышедший вместо него, в интервью на сборах говорил: «Фавелы либо тебя мотивируют, либо убивают». Так вот – Шапи выглядел так, будто никогда не вышел бы из кариокских трущоб. Молодой ветеран «быков» определенно был самым мертвым из атакующей бригады – за 45 минут у него две потери мяча и активность исключительно где-то в районе центральной линии. Бразилец на этом фоне казался просто дефибриллятором.

Из-за загадочной травмы Сафонова в раму встал Евгений Городов. 35-летний голкипер пролетел мимо мяча еще в моменте с первым голом, а во второй половине разнервничался еще сильнее. Защитники видели неровное состояние Городова и местами жестко сомневались, отдавать ли ему передачу под вынос. В итоге вратарь снова отбил перед собой, в следующем эпизоде зачерпнул перчатками воздух вместо корнера, а еще через 20 минут пустил в ближний угол. Удивительно, что во флэш-интервью после игры Евгений был самым спокойным – флегматично говорил о будничности ошибок, о важности ответного матча и как будто обесценивал 2,5 фэйла.

Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Евгений Городов («Краснодар») Фото: Getty Images

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В «Краснодаре» в целом происходит что-то странное. Мурад Мусаев второй день подряд вспыхивает по пустякам и больше напоминает оголенный провод. На пресс-конференции в среду тренер отчитал журналистов за слухи о травме крестов Рамиреса, а в четверг наорал на Тимура Журавеля с «Матч ТВ». «Вы хотели владение?! Мы держали мяч 62%! Вам этого мало?» – на повышенных тонах отчитывал репортера Мусаев. Журавель всего лишь невинно уточнил, как именно «быки» исправят ошибки этого матча, но коуч уже взвился и прервал интервью раньше положенного.

Уже здорово, что «Краснодар» не вернулся к трусливому футболу, с которым страдал в Лиге чемпионов – это все та же команда, которая играет в контроль мяча и не сидит на своих воротах. Мусаев хорошо разложил хорватов на словах (в том же интервью Журавелю), но на поле у его футболистов долго не получалось абсолютно ничего. Поэтому Мурад выглядел таким разочарованным и раздраженным на пресс-конференциях, ведь вроде бы контакт с командой после двух сборов (13 дней в ОАЭ и 11 дней в Марбелье) должен быть максимальным.

Мурад Мусаев, «Краснодар» – «Динамо» (Загреб) Фото: Getty Images

В «Гализее» «быки» действительно сыграли слабее возможностей, и это при своих трибунах, в которых команда часто берет поддержку и силы. За первую неделю перезапуска сезона черно-зеленые проведут три сложных матча с минимальными периодами восстановления. Через семь дней «Краснодару» высаживаться в Загребе, и забивать нужно как минимум два безответных мяча. У Мурада Мусаева очень мало времени, чтобы все же объяснить футболистам, что от них требуется. Ну, и рассказать Евгению Городову, что иногда не нужно пролетать мимо мяча при подаче угловых.

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