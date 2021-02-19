Камеры запечатлели веселый момент во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Мольде» и «Хоффенхаймом» – на стадионе появился доставщик еды.

Это произошло на 20-й минуте, когда немецкий клуб вел 1:0. За бровкой возник мужчина в медицинской маске, который нес две коробки с пиццей и бутылку колы. Выйдя на свет прожекторов, он озадачился и посмотрел по сторонам. Непонятно, заказал ли кто-то на стадионе еду или курьер перепутал адрес.

Чемпионат Германии
Тюрам плюнул в рот сопернику – тот упал, будто его ударили по лицу
19/12/2020 В 20:24
  • Матч проходил в Вильярреале (Испания) из-за коронавирусных ограничений в Норвегии.
  • Игра завершилась со счетом 3:3.

Судья наехал на игрока – растаскивали другие футболисты

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Лига Европы УЕФА
Игрок «Мольде» чудовищно промазал по воротам «Арсенала» и налетел пахом на штангу
26/11/2020 В 22:46
Чемпионат Германии
BLM, корона, Брайант. Что произошло с последнего поражения «Баварии»
27/09/2020 В 18:02