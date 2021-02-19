Камеры запечатлели веселый момент во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Мольде» и «Хоффенхаймом» – на стадионе появился доставщик еды.
Это произошло на 20-й минуте, когда немецкий клуб вел 1:0. За бровкой возник мужчина в медицинской маске, который нес две коробки с пиццей и бутылку колы. Выйдя на свет прожекторов, он озадачился и посмотрел по сторонам. Непонятно, заказал ли кто-то на стадионе еду или курьер перепутал адрес.
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- Матч проходил в Вильярреале (Испания) из-за коронавирусных ограничений в Норвегии.
- Игра завершилась со счетом 3:3.
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