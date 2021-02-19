Инцидент произошел во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Миланом». Златан Ибрагимович сидел на трибуне и стал легкой мишенью фанатов.

В частности, Ибрагимовича назвали «балиджа» – термин используется для оскорбления боснийских мусульман.

Чемпионат Италии
Златан объяснил слова в адрес Лукаку про вуду реальной историей
06/02/2021 В 15:07

Позже Sportbible добавил, что словом «балиджа» дело не ограничилось. «Ты ***** [женские гениталии]! Вонючий балиджа! ***** [имели] твой рот», – кричали сербы.

Представители «Црвены Звезды» выступили с заявлением: извинились перед Ибрагимовичем и пообещали найти виновников.

  • Златан – сын боснийского мусульманина и хорватки.
  • 39-летний Ибрагимович так и не вышел на поле. Матч завершился вничью – 2:2.

Златан назвал футболиста лучше себя. Сегодня не 1 апреля?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии
Златан взлетел и забил на тренировке в стиле ниндзя
31/01/2021 В 15:01
Кубок Италии
Судья дерби «Интер» – «Милан» получил травму и был заменен
26/01/2021 В 23:45