Инцидент произошел во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Миланом». Златан Ибрагимович сидел на трибуне и стал легкой мишенью фанатов.
В частности, Ибрагимовича назвали «балиджа» – термин используется для оскорбления боснийских мусульман.
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Позже Sportbible добавил, что словом «балиджа» дело не ограничилось. «Ты ***** [женские гениталии]! Вонючий балиджа! ***** [имели] твой рот», – кричали сербы.
Представители «Црвены Звезды» выступили с заявлением: извинились перед Ибрагимовичем и пообещали найти виновников.
- Златан – сын боснийского мусульманина и хорватки.
- 39-летний Ибрагимович так и не вышел на поле. Матч завершился вничью – 2:2.
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