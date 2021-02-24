Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли завалил отличный мяч в ворота «Вольфсберга» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 10-й минуте Алли разогнал быструю атаку, получил обратный пас от Стивена Бергвейна и перевел владение на правый фланг. Мэтт Доэрти нашел передачей Деле в штрафной, англичанин обработал мяч спиной к воротам, подбил его перед собой и ударил в прыжке через себя. Выстрел 20-го номера «шпор» приземлился идеально в дальний угол ворот «Вольфсберга».

Чемпионат Кореи Экс-игрок АПЛ и Кореи в 11 лет якобы изнасиловал двух одноклубников 7 ЧАСОВ НАЗАД

За день до Алли похожую банку забил форвард «Челси» Оливье Жиру в матче 1/8 финала против «Атлетико». На 68-й минуте встречи он сгруппировался после отскока от защитника Марио Эрмосо и идеально положил в сетку ударом скорпиона.

У кого получилось красивее – у Оливье Жиру или у Деле Алли?

КТО ЗАБИЛ ЧЕРЕЗ СЕБЯ КРАСИВЕЕ? Жиру в ворота «Атлетико» Алли в ворота «Вольфсберга»

После гола Алли «Тоттенхэм» повел по итогам двух матчей с «Вольфсбергом» с общим счетом 5:1.

В сезоне-2020/21 24-летний англичанин вышел на поле в шести матчах Премьер-лиги, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи.

Лига чемпионов УЕФА «Челси» помогли коррекции Тухеля. Симеоне провалился 13 ЧАСОВ НАЗАД