25 февраля Россия рискует остаться без последнего представителя в еврокубках – состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо». Первая игра прошла в России и завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватов. Теперь команде Мурада Мусаева придется невероятно трудно на гостевом поле.
Кто посмотрит матч по ТВ
Мусаев не рассчитывает сразу на нескольких футболистов. Матч снова пропустит вратарь Матвей Сафонов, который отзаявлен из РПЛ – место в воротах займет Евгений Городов, которого обвинили в пропущенных мячах первого матча. Не будет защитников основы Кристиана Рамиреса и Сергея Петрова, также отсутствует Даниил Уткин, которого не было в заявке на матч Кубка России.
В первом матче не сыграл Ари, а Вандерсон и Алексей Ионов вышли на замену. Поэтому и в ответном матче едва ли стоит рассчитывать на 90 минут в их исполнении.
Евгений Городов, «Краснодар»
Фото: Getty Images
Форма
«Краснодар» неплохо провел зимние сборы: в семи товарищеских матчах «быки» проиграли только один раз «Локомотиву». Также были четыре победы (над «Ригой», солигорским «Шахтером», «Ростовом» и тбилисским «Локомотивом») и две ничьи (с московском «Локо» и «Легией»). Но официальный сезон стартовал неудачно – вслед за поражением от «Загреба» дома последовал закономерный вылет из Кубка России от «Сочи».
Зато в Хорватии сезон идет вовсю, и «Загреб» выиграл четыре матча подряд (включая победу над «Краснодаром»). Динамовцы возглавляют турнирную таблицу национального чемпионата: по очкам – равенство с «Осиеком» из одноименного города, по играм – одна в запасе.
Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Смольников («Краснодар»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб)
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- «Краснодар» и «Динамо» ни разу не встречались.
- «Быки» вообще не играли с хорватскими клубами. А «Динамо» в этом сезоне встречалось с ЦСКА (3:1, 0:0).
- Маркус Берг из «Краснодара» играл под руководством тренера «Динамо» Зорана Мамича – они работали в «Аль-Айне».
- «Динамо» впервые может выиграть 6 матчей подряд в еврокубках. Сейчас у загребского клуба 5 побед.
Ориентировочный состав «Краснодара»
Ставки и прогнозы
«Динамо» Загреб – 2,25
Ничья – 3,52
«Краснодар» – 3,16
Букмекеры логично больше верят в победу «Загреба» – «Краснодару» спастись будет невероятно трудно и практически невозможно. Но футболисты попытаются – поэтому можно поставить за 1,79 на результативный матч и «ТБ 2,5». А еще – на гол Маркуса Берга за 2,625. Несмотря на критику Владимира Быстрова, шведский форвард забил пять раз в шести последних матчах.
Где смотреть
Матч начнется в 23:00, его покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ». Лучшая альтернатива для тех, кто не хочет включать телевизор или искать официальную трансляцию в интернете – текстовый лайв от Eurosport.