25 февраля Россия рискует остаться без последнего представителя в еврокубках – состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо». Первая игра прошла в России и завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватов. Теперь команде Мурада Мусаева придется невероятно трудно на гостевом поле.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Мусаев не рассчитывает сразу на нескольких футболистов. Матч снова пропустит вратарь Матвей Сафонов, который отзаявлен из РПЛ – место в воротах займет Евгений Городов, которого обвинили в пропущенных мячах первого матча. Не будет защитников основы Кристиана Рамиреса и Сергея Петрова, также отсутствует Даниил Уткин, которого не было в заявке на матч Кубка России.

В первом матче не сыграл Ари, а Вандерсон и Алексей Ионов вышли на замену. Поэтому и в ответном матче едва ли стоит рассчитывать на 90 минут в их исполнении.

Евгений Городов, «Краснодар» Фото: Getty Images

Форма

«Краснодар» неплохо провел зимние сборы: в семи товарищеских матчах «быки» проиграли только один раз «Локомотиву». Также были четыре победы (над «Ригой», солигорским «Шахтером», «Ростовом» и тбилисским «Локомотивом») и две ничьи (с московском «Локо» и «Легией»). Но официальный сезон стартовал неудачно – вслед за поражением от «Загреба» дома последовал закономерный вылет из Кубка России от «Сочи».

Зато в Хорватии сезон идет вовсю, и «Загреб» выиграл четыре матча подряд (включая победу над «Краснодаром»). Динамовцы возглавляют турнирную таблицу национального чемпионата: по очкам – равенство с «Осиеком» из одноименного города, по играм – одна в запасе.

Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Смольников («Краснодар»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб) Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Краснодар» и «Динамо» ни разу не встречались.

«Быки» вообще не играли с хорватскими клубами. А «Динамо» в этом сезоне встречалось с ЦСКА (3:1, 0:0).

Маркус Берг из «Краснодара» играл под руководством тренера «Динамо» Зорана Мамича – они работали в «Аль-Айне».

«Динамо» впервые может выиграть 6 матчей подряд в еврокубках. Сейчас у загребского клуба 5 побед.

Ориентировочный состав «Краснодара»

Ставки и прогнозы

«Динамо» Загреб – 2,25

Ничья – 3,52

«Краснодар» – 3,16

Букмекеры логично больше верят в победу «Загреба» – «Краснодару» спастись будет невероятно трудно и практически невозможно. Но футболисты попытаются – поэтому можно поставить за 1,79 на результативный матч и «ТБ 2,5». А еще – на гол Маркуса Берга за 2,625. Несмотря на критику Владимира Быстрова, шведский форвард забил пять раз в шести последних матчах.

Где смотреть

Матч начнется в 23:00, его покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ». Лучшая альтернатива для тех, кто не хочет включать телевизор или искать официальную трансляцию в интернете – текстовый лайв от Eurosport.

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