В футбольном клубе «Краснодар» очередной конфликт руководства с воспитанниками. Вратарь Матвей Сафонов и Даниил Уткин больше не попадают в основной состав из-за разногласий по новым соглашениям. Они попросили боссов «быков» о повышении зарплаты.

«Воспитанники клубной академии обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ. При этом, по официальной информации, оба восстанавливаются от повреждений», – сообщил инсайдер «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

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Кто конкретно вывел Сафонова и Уткина из состава, источник «СЭ» не сообщает. Также неизвестен срок отстранения вратаря и полузащитника от основы. Контракт Матвея действует до июня 2023 года, у Даниила соглашение подходит к концу в июне следующего года.

Ранее Иван Игнатьев отказался от нового контракта с «Краснодаром», также не попадал в состав и в декабре 2019-го перешел в казанский «Рубин».

Матвей Сафонов в чемпионате России-2020/21 провел 14 матчей, в которых пропустил 15 мячей. У Даниила Уткина 15 игр в Премьер-лиге и один гол.

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