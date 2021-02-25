В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Единственный гол случился на 31-й минуте: после ошибки Реми Кабелла мяч получил Бруно Петкович, который не дал Кайо исправить оплошность одноклубника и выдал передачу на Кристиана Якича в штрафную – тому оставалось просто вернуть в центр Миславу Орсичу, он и вонзил мяч в ворота 19-летнего дебютанта «быков» Станислава Агкацева.

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  • В первом матче загребское «Динамо» победило со счетом 3:2.
  • В обоих еврокубках не осталось клубов из России.
  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля в Ньоне.

«Краснодар» подписал защитника сборной Камеруна и «Монпелье» Амбруаза Ойонго

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«Краснодар» подписал защитника сборной Камеруна
22/02/2021 В 18:44