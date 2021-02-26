Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо» (0:1).
«Загреб – хорошая команда. Знает свое место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится Загреб. Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И Загреб сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», – написал Уткин в телеграм-канале.
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- В первом матче «Краснодар» на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 1:3.
- «Быки» были единственной командой из России, добравшейся до плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне.
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