В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой 16 лучших команд Лиги Европы узнали соперников по 1/8 турнира. Самым громким на этой стадии станет противостояние «МЮ» и «Милана».

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«Динамо» Киев – «Вильярреал»

«Рома» – «Шахтер» Донецк

«Олимпиакос» – «Арсенал»

«Динамо» Загреб – «Тоттенхэм»

«Славия» – «Рейнджерс»

«Гранада» – «Мольде»

  • Первые матчи 1/8 состоятся 11 марта, ответные – 18 марта.
  • Последним из российских клубов еврокубки покинул «Краснодар». «Быки» в 1/16 ЛЕ проиграли в обоих матчах «Динамо Загреб».

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