В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой 16 лучших команд Лиги Европы узнали соперников по 1/8 турнира. Самым громким на этой стадии станет противостояние «МЮ» и «Милана».