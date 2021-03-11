В сезоне-2020/21 противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Милана» – это ожившее воспоминание о временах, когда эти клубы находились на вершине европейского футбола, а их встречи обязательно становились классикой. Современные болельщики привыкли к затяжным кризисам «красных дьяволов» и «россонери» – последние 10 лет англичане и итальянцы тащатся в зоне еврокубков, не претендуют на титулы и постоянно меняют тренеров. Сходства очевидны: команды с богатой историей по разным причинам оказались не готовы к новой расстановке сил и не справились с новыми соперниками. В АПЛ «МЮ» обошли «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль», Серию А монополизировал «Ювентус».

На контрасте с величием 2000-х особенно заметно, как стремительно упали «Юнайтед» и «Милан». В сезоне-2006/07 они сошлись в 1/2 Лиги чемпионов и выдали шедевр. В первом матче «красные дьяволы» победили на «Олд Траффорд» 3:2, но все говорили не о преимуществе команды Фергюсона, а о сумасшедшем перфомансе Кака: бразилец оформил дубль и несколько раз красиво унизил защитников. На «Сан-Сиро» Карло Анчелотти размазал оппонента: разгром 3:0 с очередным голом Святоши и выход в финал.

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Тогда «Милан» находился на пике, а символом превосходства «россонери» считался именно бразильский плеймейкер: он сочетал технику, пластичность, видение поля, дриблинг и удар. Звездная оборона с Паоло Мальдини и Алессандро Нестой, Зеедорф, Гаттузо и Пирло в полузащите – против таких мастодонтов даже молодые и дерзкие Руни с Роналду имели не больше шансов, чем игрушечные солдатики против профессиональных снайперов.

Когда «МЮ» снова вышел на «Милан» – на этот раз в 1/8 сезона-2009/10 – Фергюсона больше всего радовало отсутствие Кака. Итальянцы отпустили его в «Реал» за 55 млн евро, Анчелотти возглавил «Челси», а в Серии А команда под руководством бывшего технического директора Леонардо с трудом выдерживала напор «Интера» Жозе Моуринью. «Милан» все еще пользовался авторитетом, внушал трепет именем и прежними успехами, но провалил первую часть сезона. Болельщики подозревали, что в легендарном составе давно назрела смена поколений, но руководство упустило момент для перестройки.

«Это хорошее время для поездки в Милан, – начал игры разума Фергюсон накануне первого матча 16 февраля 2010-го. – Они играли на выходных, у них больше нет Кака, а некоторые другие игроки травмировались. Раньше они использовали бразильца в качестве наконечника ромба, но после его ухода им пришлось изменить тактику. Конечно, у них есть талантливые игроки, но наши футболисты тоже способны выигрывать матчи. Три года назад они доминировали на «Сан-Сиро», но я знаю, что это не повторится».

На фоне ослабевшего без главной звезды «Милана» «МЮ» выглядел гибким мутантом: сэр Алекс за одно лето потерял Роналду и Тевеса, но все даже без них на равных сражался с «Челси» в АПЛ и без проблем занял первое место в группе ЛЧ. Команды по-разному справлялись с революцией в европейском футболе. «Россонери» держались за великих ветеранов, хранили верность традициям и злобно скрипели зубами на молодых и дерзких соперников. Фергюсон, наоборот, подстраивался под обстоятельства и находил новых лидеров.

После ухода Криштану на первый план в «Юнайтед» вышел Руни. Уэйн много лет оставался в тени португальского напарника, но именно в сезоне-2009/10 раскрылся как бомбардир и уничтожал топ-защитников одного за другим: забивал головой, закатывал в пустые ворота, лупил издали, обводил защитников или оттирал всех подряд широкими плечами. Остальные игроки превратились в ассистентов для Уэйна: Луиш Нани и Антонио Валенсия вешали с флангов, Скоулз закидывал голевые из глубины, Майкл Каррик и Даррен Флетчер подключались вторым темпом.

Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни Фото: Getty Images

Несмотря на слабую форму «Милана», от противостояния ждали равной борьбы – хотя бы потому, что даже постаревшие легенды «россонери» иногда выдавали шедевры. Леонардо выпустил на первый матч талантливого 20-летнего нападающего Алешандре Пато, Бекхэма, Пирло и Роналдиньо. Уже на третьей минуте бразильский волшебник отклеился от защитников, открылся под передачу на краю штрафной и в касание отправил мяч мимо Ван Дер Сара рикошетом от Каррика. Казалось, Ронни отмотал годы назад и сейчас разнесет «Юнайтед» так же, как еще недавно сметал соперников за «Барсу». К тому же улыбчивому дриблеру противостоял неопытный и эмоциональный соотечественник Рафаэль.

Однако пропущенный мяч не смутил Фергюсона, и его спокойствие передалось команде. Шотландский лис слишком часто оказывался в безвыходных ситуациях и выбирался из них, чтобы растеряться из-за одного гола. «Юнайтед» успокоил игру, под конец первого тайма сравнял благодаря корявому удару Скоулза, а после перерыва неудержимый Руни добил уставший «Милан» дублем: 34-летний Неста и еще не вышедший на топ-уровень Тьяго Силва не выдержали натиска и энергии Шрека. Фердинанд и Джонни Эванс караулили подключения Роналдиньо, и у того больше не получалось проходить Рафаэля один в один.

Другим важным фактором успеха «Юнайтед» стала идеальная персональная опека Пак Чжисуна: джокер Фергюсона наглухо перекрыл Пирло, итальянский эстет растворился. Позже одноклубники часто приводили именно противостояние с «Миланом» в качестве примера, чтобы объяснить значение корейца. «Твоя работа сегодня не играть с мячом, не раздавать передачи, – объяснил тренер Паку на предматчевой установке. – Твоя работа – это Пирло. Только он». Даже сам Андреа отметил выдающееся выступление оппонента в автобиографии: «Этот парень, вероятно, был первым ядерным оружием в истории Южной Кореи, потому что он двигался по полю со скоростью электрона».

После трех пропущенных дома голов положение «Милана» казалось бы совсем безнадежным, если бы не еще один флэшбек из прошлого: на 85-й минуте вышедший на замену 33-летний Кларенс Зеедорф принял пас Роналдиньо в центре штрафной и изящно сократил отставание пяткой. Счет 2:3 оставлял «россонери» надежду на ответную встречу: нужно было побеждать «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 2:0 или забивать больше двух мячей.

Возможный камбэк «Милана» оказался не единственной сюжетной линией ответки. Крупная домашняя игра Лиги чемпионов должна была стать ключевым моментом кампании болельщиков «МЮ» против владельцев клуба – американских бизнесменов Глейзеров. На протяжении всего сезона скупых дельцов обвиняли в финансовой эксплуатации и слабых трансферах. Зрители носили желто-зеленые шарфы и баннеры на матчи в знак поддержки «Красных рыцарей», группы богатых болельщиков, которая пыталась выкупить «Манчестер».

Кампания болельщиков «Манчестер Юнайтед» против владельцев Фото: Getty Images

Кроме того, 10 марта 2010-го на «Олд Траффорд» впервые после трансфера в «Реал» в 2003-м вернулся Бекхэм. Легендарный воспитанник ушел из «МЮ» со скандалом, но сохранил о клубе только теплые воспоминания и поддерживал особую связь с болельщиками. «Игра против «Юнайтед» в Италии получилась эмоциональной, но камбэк на родной стадион будет еще более трогательным», – признался Дэвид. Англичанин начал матч против родной команды в запасе, но фанаты ждали выхода на поле бывшей семерки почти так же сильно, как прохода в четвертьфинал.

На решение вопроса о следующем раунде у «красных дьяволов» ушло меньше часа. Очередной дубль всемогущего Руни к 47-й минуте лишил противостояние интриги, а Пак и Флетчер довершили разгром. Лидеры «Милана» сыграли настолько тускло, что кореец спокойно отвлекся от миссии по сдерживанию Пирло. Ветеран Гари Невилл и юный Рафаэль совмещали опеку Роналдиньо с подключениями в атаку и отдали по ассисту. Последние полчаса превратились в формальность – даже тренер «Милана» смирился с вылетом и выпустил Бекхэма под овации при счете 2:7 по сумме двух матчей.

События после свистка напоминали торжественные товарищеские игры в честь легенд: Дэвид обошел стадион по кругу под чанты в исполнении 75 тысяч обожателей и надел брошенный с трибун желто-зеленый шарф, в очередной раз растопив сердца фанатов. «Они отнеслись ко мне невероятно, – в интервью англичанин едва сдерживал слезы. – Мне остается только поблагодарить их».

Матч получился символичным не только из-за Бекхэма – унизительный разгром «Милана» выступил наглядной демонстрацией, почему нельзя жить старыми триумфами. Несмотря на величие Роналдиньо, Зеедорфа, Несты и Пирло, их лучшие годы остались позади, а сменщики не оправдали ожиданий. По сравнению с Леонардо Фергюсон казался мастером апгрейда: Хунтелар и Силва подвели бразильца, а шотландец вытащил на топ-уровень даже прямолинейного Валенсию и деревянного Даррона Гибсона.

Рафаэль («МЮ») и Роналдиньо («Милан») Фото: Getty Images

Английские журналисты ожидали от сочетавшего консерватизм и прогрессивность «МЮ» доминирования в Европе, но «красные дьяволы» оказались далеко не так безупречны. Мощнейший Руни маскировал недостатки «Юнайтед», пока травма Уаззы в первом четвертьфинальном матче против «Баварии» не испортила англичанам весь сезон. Главный бомбардир так и не набрал форму, мюнхенцы прошли дальше благодаря выездному голу Арьена Роббена, а в чемпионате «Манчестер» на одно очко отстал от «Челси».

Тщательно продуманный и реализованный план на матчи с «Миланом» остался одним из последних великих выступлений Фергюсона в еврокубках. В следующем сезоне «МЮ» дошел до финала, но не встретил серьезного сопротивления в плей-офф: «Марсель» и «Шальке» выступили легкой добычей, а «Челси» провалил год из-за эпидемии травм и необязательного трансфера Торреса. В сезоне-2011/12 «красные дьяволы» вообще не вышли из группы, а через год вылетели в 1/8 от «Реала». Тем же летом сэр Алекс отправился на пенсию – с последствиями его ухода боссы не справились до сих пор.

Проходы Кака и голы Руни, магия Роналдиньо и подкаты Пака, маленькие шедевры Зеедорфа и слезы благодарности Бекхэма – из этих деталей сложилась легенда.

Вывеска «МЮ» – «Милан» – это напоминание о топ-футболе нулевых, который для нескольких поколений болельщиков до сих пор хранит особое обаяние. С прошлой встречи «красных дьяволов» и «россонери» начался закат двух великих клубов – возможно, теперь их противостояние ознаменует возвращение на прежний уровень, и 10 лет спустя матчи 1/8 Лиги Европы-2020/21 тоже превратятся в красивую сказку.

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