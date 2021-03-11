«Манчестер Юнайтед» не удержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 1:1. Самая мощная по вывеске пара 1/8 финала ЛЕ разочаровала счетом, но порадовала игрой.

В первой половине лучше выглядели миланцы, которые забили дважды, но оба раза в игру вмешались арбитры. Выстрел Рафаэла Леау на шестой минуте превратил в пыль арбитр на линии, а вот крутейшую банку Франка Кесси пять минут спустя уже парни из комнаты ВАР. Ивуариец классно принял мяч перед штрафной и выстрелил в дальнюю девятку, но предварительно подыграл себе рукой.

Манчестер Юнайтед» ответил опаснейшим заходом после углового от Алекса Теллеса. Бразилец навесил на ближнюю штангу, Бруну Фернандеш скинул мяч на дальнюю, а Харри Магуайр почему-то предпочел голу в пустые ворота удар в штангу с полуметра.

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Вторая половина началась с выхода 18-летнего Амада Диалло. Ивуариец собрался с мыслями за четыре минуты и затылком завалил красивейшую банку на 50-й минуте. Дальше пошел мощный ливень, который успокоил игру. Но миланцы не сдались и спасли матч в компенсированное время. Счет сравнял защитник Кьер.

Ответный матч запланирован на 23:00 18 марта, но едва ли пройдет в Италии. Пока что местом встречи назначен стадион «Сан-Сиро», но англичан в страну могут и не пустить.

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