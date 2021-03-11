В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Милан» сгоняли нулевую ничью в первом тайме.
Команды имели шансы забить, а самый главный упустил защитник манкунианцев Харри Магуайр, который после подачи углового в упор не попал в пустые ворота. Вместо этого англичанин зарядил в штангу, а мяч отскочил к защитнику.
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«Челси» и «МЮ» заглушили друг друга. 0:0 – честный итог
28/02/2021 В 21:09
  • Мяч уже дважды побывал в воротах «МЮ»: в начале матча Рафаэль Леао забил из офсайда, а на 11-й минуте Славко Винчич отменил гол Франка Кесси из-за игры рукой.
  • Ответный матч состоится 18 марта на «Сан-Сиро».
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