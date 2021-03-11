Опубликовано 11/03/2021 в 19:50 GMT | Обновлено 11/03/2021 в 19:54 GMT

Россия опустилась на восьмую строчку таблицы коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды. Это произошло после победы «Аякса» над «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Для того, чтобы Россия осталась на седьмой позиции, «Аякс» должен был набрать не более 1 очка в 2 матчах. Амстердамцы победили со счетом 3:0.

Восьмое место в рейтинге позволяет делегировать два клуба в Лигу чемпионов, один – в Лигу Европы и два – в Лигу конференций.

Ответный матч «Аякса» и «Янг Бойз» состоится 18 марта.

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