Россия опустилась на восьмую строчку таблицы коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды. Это произошло после победы «Аякса» над «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Для того, чтобы Россия осталась на седьмой позиции, «Аякс» должен был набрать не более 1 очка в 2 матчах. Амстердамцы победили со счетом 3:0.
- Восьмое место в рейтинге позволяет делегировать два клуба в Лигу чемпионов, один – в Лигу Европы и два – в Лигу конференций.
- Ответный матч «Аякса» и «Янг Бойз» состоится 18 марта.
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