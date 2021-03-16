Загребское «Динамо» за два дня до матча 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» осталось без главного тренера. Но Зоран Мамич, также исполнявший функции спортивного директора, не просто подал в отставку.

Верховный суд Хорватии подтвердил решение муниципального суда Осиека и арест Мамича на четыре года и восемь месяцев. Также сроки получили брат Зорана, бывший владелец «Динамо» Здравко Мамич (присядет на 6,5 лет), бывший налоговый чиновник Милан Пернар (посушит сухари три года и два месяца) и экс-директор загребского клуба Дамир Врбанович (посмотрит небо в клеточку три следующих года). Об этом сообщил государственный хорватский телеканал HRT

Мамич-младший вынужденно расторг контракт с командой – по местным законам людям, осужденным более чем на шесть месяцев, запрещено организовывать спортивные соревнования или заниматься спортом профессионально. «Хотя я не признаю себя виновным, но принимаю окончательный вердикт суда и покидаю должность. Желаю «Динамо» успехов в дальнейшем», – объявил Зоран. Его посты главного тренера и спортивного директора занял экс-ассистент Дамир Крзнар.

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Зоран Мамич («Динамо» Загреб) Фото: Getty Images

Братьев Мамичей и Врбановича обвиняют в хищении более 15 миллионов евро и неуплате налогов в размере 1,5 млн евро. Их отправили за решетку – в частности, из-за трансфера Луки Модрича в «Тоттенхэм». Следствие полагает, что Здравко Мамич продал будущего обладателя «Золотого мяча» «шпорам» за 21 миллион евро, но в клубный бюджет попала лишь половина. Остальные 50% приземлились на счет самого Модрича, который откатил большую часть владельцу «Загреба».

В чем-то похожем подозревают и нынешнего защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Он тоже уезжал в Европу из «Динамо» в 2010 году, но в его трансферных документах с французским «Лионом» хорватская полиция не нашла ничего противозаконного.

Здравко сейчас скрывается от правосудия в Боснии и Герцеговине – у экс-югославской республики нет соглашения с Хорватией об экстрадиции. После оглашения вердикта Верховным судом он собрал пресс-конференцию в пятизвездочном отеле и заявил, что не собирается тонуть в одиночку.

«Я забирал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена, – не постеснялся Мамич-старший. – Один из них, а именно Модрич, до сих пор хранит на счетах несколько миллионов евро на счету, которым поделился со мной на основании личного контракта. Лука выплатил эти средства членам моей семьи. И если братьям Мамичам придется вернуть деньги, Деяну Ловрену и Луке Модричу тоже придется вернуть их».

Лука Модрич и Деян Ловрен, Хорватия, финал ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Здравко напомнил, что под присягой оба футболиста подтвердили, что получили кэш от босса «Динамо». Он также заявил, что без него «Загреб» может исчезнуть буквально за три месяца. В год хорватский клуб тратит по 55 миллионов евро, а в случае непопадания в Лигу чемпионов и отсутствия дорогостоящих трансферов на выход команда обанкротится. «Сделаю все, чтобы этого не произошло, хоть не имею никакого отношения к «Динамо». И тогда виновные заплатят за все», – пообещал экс-владелец (цитата по 24sata.hr ).

Домашний матч «Загреба» в Лиге Европы состоится уже в четверг 18 марта, и на него футболистов выведет бывший помощник осужденного коррупционера. Символично, что Мамичей с подельниками приговорили к тюремному сроку за пару дней до встречи с «Тоттенхэмом». Клубом, на котором Здравко, Зоран и дружочки распилили сделку по продаже Луки Модрича.

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