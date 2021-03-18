19 августа 2016 года «Манчестер Юнайтед» влюбился в Златана. Шведский гигант уже сыграл против «Борнмута» и даже отметился голом, но именно дебют на «Олд Траффорд» тем вечером заворожил фанатов. Некоторые скептично относились к ставке Жозе Моуринью на 34-летнего ветерана: лучшие годы Ибры позади, а команде в атаке нужна скорость. Как пафосный новичок сыграется с молодыми партнерами? Получится ли у него взаимодействовать с Особенным так же эффективно, как в «Интере»? Эти вопросы растаяли в закате над Манчестером, когда Златан отмотал годы назад и дублем принес команде победу над «Саутгемптоном».

Потребовалось всего два тура и один матч в Суперкубке Англии, чтобы болельщики осознали силу Златана и прониклись благодарностью Моуринью за опытного свободного агента. Что-то в игре Ибрагимовича напоминало лучшие времена «Юнайтед», эпоху титулов при Алексе Фергюсоне и мужественных звезд. Швед не творил ничего уникального, но эффективность каждого действия завораживала. Игра не строилась через него, как через Скоулза или Гиггза, он не носился по всему полю, как молодые Руни или Роналду. Однако умные и расчетливые открывания, смелые решения и готовность затолкать любого защитника дарили ощущение превосходства.

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

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Ибрагимович верил в собственное величие и никогда в себе не сомневался. Новый чемпионат в 34 года не пугал его после четырех успешных сезонов в «ПСЖ», выступлений за «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Барселону». Златан вел себя высокомерно, но именно этого качества после нескольких мрачных лет под руководством Мойеса и Ван Гала не хватало «Манчестеру». Клуб смирился с положением и снизил стандарты. Одержимый успехом, титулами и рекордами Ибрагимович напомнил «Юнайтед», чем топ-клубы отличаются от всех остальных.

До Нового года швед забил за «МЮ» 12 мячей в АПЛ, но его вклад не ограничился голами. Златан вдохновил команду, тренеров и болельщиков. За несколько месяцев вокруг него сложился культ, как в прошлые десятилетия вокруг Бекхэма и Кантона. Когда Карлос Тевес в 2009-м переметнулся на голубую сторону ради выгодного контракта и места в основе, фанаты «Сити» отпраздновали знаковый трансфер баннером «Добро пожаловать в Манчестер». Летом 2016-го над клубным магазином «горожан» появился ответный баннер: «Манчестер, добро пожаловать в Златана».

Именно с этого хода началась серия мемов в стиле Чака Норриса, которые подчеркивали уникальность и всемогущество нового лидера «МЮ». Ибрагимович превратил себя в икону: болельщики вроде бы молились на него в шутку, но на самом деле почитали хвостатого атлета почти как сверхъестественную сущность.

Несмотря на эгоизм и самолюбие, швед превратился в идеального солдата для Моуринью. Португальский коуч больше всего ценил в игроках самоотверженность и мужество – Златан обеспечил его этими качествами и следил, чтобы одноклубники соответствовали. «Игрок, который дал мне так много, навсегда останется в моем сердце», – описал Жозе отношения с нападающим после года совместной работы в «Интере». «Моуринью оказался парнем, ради которого я готов умереть», – вернул комплимент Ибра в автобиографии.

Скептики опасались, что высокомерный Златан испортит атмосферу в «Юнайтед», но он произвел противоположный эффект: сплотил талантливых тинейджеров, превратился для них в одновременно строгого и веселого отца. «Он находит время для всех, – восхитился Крис Смоллинг. – Даже когда на тренировки приходят парнишки из резерва, он их не игнорирует. Приятно, что у нас в раздевалке есть такой парень. Мне повезло, что я не играю против него». Колумнист The Guardian Пол Уилсон предположил, что Ибра для «МЮ» даже важнее, чем Н’Голо Канте для «Челси».

Постоянные подколки Ибры не позволяли Полю Погба витать в облаках и упиваться статусом главной звезды. Маркусу Рэшфорду ветеран объяснял, как правильно настраиваться и выбирать позицию. «Характером он затмевал всех, с кем я когда-либо играл, – сказал англичанин про Златана. – Ему было все равно, что о нем говорили. Когда мы на спаде, он возвращает нас наверх. Когда мы на подъеме, он позволяет сохранить победное настроение. Приход такого игрока сыграл ключевую роль. Ему необязательно было что-то говорить – я многому учился, когда наблюдал, как он цеплялся за мяч и руководил игрой».

Вклад Ибрагимовича заключался не только в создании позитивной атмосферы и передаче мудрости – швед приблизил «Юнайтед» к трофеям, о которых на «Олд Траффорд» почти забыли. В АПЛ команда Моуринью стабильно шла на шестом месте – Особенный почти всегда тратил первый год на раскачку. Когда стало ясно, что попасть в ЛЧ благодаря месту в четверке не получится, Жозе поставил в приоритет Лигу Европы и другие турниры. Ибрагимович не подвел: в феврале 2017-го принес победу в финале Кубка лиги над «Саутгемптоном» (3:2), обеспечил важную победу над «Зарей» в группе ЛЕ, а в 1/16 прихлопнул хет-триком «Сент-Этьен».

Поль Погба и Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

С Златаном «Юнайтед» чувствовал себя непобедимым. Даже после обидных ничьих или редких поражений команду не покидала уверенность, что в следующем матче все пройдет идеально. К весне никто не сомневался, что господство Ибрагимовича на «Олд Траффорд» только начинается, но волшебство закончилось так же неожиданно, как и началось: 20 апреля в ответном четвертьфинале ЛЕ против «Андерлехта» швед неудачно приземлился, повредил связки колена и выбыл на несколько месяцев. Команда прошла дальше и 24 мая взял титул против «Аякса», но эпоха Златана в «МЮ» на этом практически закончилась.

Нападающий восстановился только к ноябрю и даже отметился голом в матче Кубка лиги, но так и не набрал форму. До марта 2018-го он провел всего семь игр, а затем по соглашению с клубом расторг контракт и отправился в MLS. До сих пор неизвестно, с чем связан уход Ибры: с плохим физическим состоянием или ссорой между футболистом и Моуринью. Несмотря на скомканный финал английской карьеры, за сезон Златан превратился в легенду «Юнайтед» и возродил традиции клуба. Сменивший Жозе Уле-Гуннар Сульшер придерживается той же философии, что и швед: держится с достоинством, ставит превыше всего победы и самоотдачу, ни секунды не сомневается в величии.

Ибрагимович уникален, потому что провел на «Олд Траффорд» мало времени, но оставил значительный след. Никто из тех, кто выступал за «МЮ» всего полтора сезона, не обрел культовый статус и изменил восприятие команды настолько сильно. Швед научил молодое поколение «дьяволов» верить, что они лучше остальных, как 10 и 20 лет назад верили их легендарные предшественники.

«Манчестер» казался последним топ-клубом в долгой карьере, но Златан любит сюрпризы. В январе 2020-го он вернулся в «Милан» и снова заиграл в Европе на высоком уровне – затяжное восстановление после серьезной травмы и возраст не помешали проявить себя в Серии А. За полсезона нападающий наколотил 10 мячей в 18 матчах чемпионата, затем продлил соглашение еще на сезона и в этом розыгрыше выбил уже 14 голов в 14 турах. От постаревшего Ибры ждали провала, а он идет на четвертом месте в списке бомбардиров – уступает только Роналду, Лукаку и Луису Муриэлю из «Аталанты».

Впрочем, как и в «МЮ», значение Златана не сводится к результативности. Для нового поколения «россонери» он превратился в живое напоминание о прежних триумфах: последнем чемпионском титуле в 2011-м, разгромной победе над «Арсеналом» и равном противостоянии с «Барсой» в ЛЧ. Погрязший в тренерских перестановках и хаотичных трансферах «Милан» утратил чувство достоинства – Ибрагимович настроил всех от футболистов до болельщиков на победную волну.

«Люди следуют за ним, потому что он делает разницу, – объяснил выступавший за итальянский клуб в 1990-х Марсель Десайи. – В него верят благодаря списку его достижений. Он не будущее «Милана», но он лидер, который нужен, чтобы завершить этот проект и подготовить новое поколение». Так же оценивает влияние Златана защитник «Удинезе» Брам Нейтинк: «Милан» – это Златан. Команда изменилась до неузнаваемости после его прихода. В ней появилось нечто особенное: мощь, качество, техника и стиль. Он все еще обрабатывает летящий мимо мяч на высоте двух метров, как будто это элементарно».

Ибрагимович – символ возрождения европейских топ-клубов, которые попали в яму из-за смены поколений и слабого руководства. Шведа критикуют за манию величия, но именно убежденность в превосходстве – черта, которую харизматичный нападающий воспитал в молодых одноклубниках. Невозможно доминировать, если ты сам не уверен, на что способен. Златан избавил «МЮ» и «Милан» от сомнений – команды пока далеки от прежних успехов, но выбрались из болота и начали путь на вершину.

Противостояние «МЮ» и «Милана» в Лиге Европы – возможность для соперников показать, чему они научились за последние годы. После ничьей в первом матче предсказать победителя нереально, но кое-что все-таки не вызывает сомнений: кто бы ни прошел дальше, это будет команда Златана.

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