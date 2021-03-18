Нападающий загребского «Динамо» Мислав Орсич забил три мяча «Тоттенхэму». Лондонский клуб вылетел из Лиги Европы, а хорватский форвард стал вторым футболистом в истории, оформившим хет-трик в ворота команды Жозе Моуринью в еврокубковом матче.

Первым стал польский нападающий Роберт Левандовский, который три раза забил «Реалу» за «Боруссию» в полуфинале Лиги чемпионов-2012/13.

Орсич также стал вторым игроком, забившим три или более мяча в ворота «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. Первый – Серж Гнабри, который оформил покер за «Баварию» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне.

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Загребское «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/16 финала хорваты прошли «Краснодар».

После поражения 0:2 в Лондоне «Загреб» обыграл «Тоттенхэм» дома со счетом 3:0.

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