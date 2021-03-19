Всю осень Поль Погба служил главным возбудителем гнева фанов и легенд «МЮ». Заявления полузащитника и особенно его агента Мино Райолы поджигали общественное спокойствие и провоцировали жесткие ответы. Бесконечные диалоги через медиа влекли к неминуемому уходу Погба из клуба. «Все кончено», – резюмировал агент будущее клиента в «Манчестере». Однако полыхающие заявления перестали генерироваться после каждого инфоповода, француз все еще играет в команде заметную роль и, кажется, передумал сбегать. И именно он впихнул «Юнайтед» в 1/4 Лиги Европы.

Погба приговорил «Милан», выйдя на замену в перерыве. На гол ему потребовалось всего две минуты, хотя француз не играл с 6 февраля из-за травмы подколенного сухожилия. По предматчевым комментариям Сульшера полузащитник не должен был выходить и на ответную встречу с «россонери». Но в важнейший момент матча, когда после унылого первого тайма «Юнайтед» ни на миллиметр не приблизился к победе, Погба вышел менять ситуацию на поле. Кстати, он так и остался единственным освежением у «МЮ» за матч.

Поль моментально перевернул игру и забил быстрый мяч. Он хладнокровно разобрался в хаосе в штрафной «Милана» и с острого угла расстрелял Доннарумму. Влияние француза изменило игру «МЮ» – манкунианцы стали чаще шевелить голкипера соперников и реже беспокоиться и своих воротах. В отличие от первого тайма, когда они выжали всего один удар в створ и почти не доставили неприятностей «Милану».

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Погба заменил Рэшфорда и действовал куда шире Маркуса. Если англичанин весь первый тайм поджидал мяч на острие левого фланга для рывка к штрафной, то Поль, действуя в этой же зоне, постоянно съезжал ниже, чтобы достать мяч или самостоятельно пробиться к воротам «Милана». Так за одинаковое время в игре Рэшфорд наклевал 16 касаний мяча, а Погба – 46! Также француз вытащил из плена середины поля маэстро Бруну Фернандеша. Португалец глохнул в первом тайме, почти не играя на чистых мячах. С выходом Поля Бруну оставил доставку мяча вперед ему. Француз рассредоточился на весь фланг и захватил эту зону.

Погба постоянно генерировал опасность у ворот Доннаруммы. Весь второй тайм из зоны левого полуфланга исходила наибольшая острота манкунианцев. Активный в первом тайме справа Джеймс исчез во второй половине игры. А Поль уверенно исполнил два ключевых паса и трижды пробил – лучше цифры среди всех игроков на поле.

Погба справедливо забрал звание лучшего игрока матча (рейтинг 7,8 по версии WhoScored). Без него «Милан» без проблем удерживал нужную ничью и не допускал опасных моментов у своих ворот. А «Манчестер» исправил кошмарный первый тайм ровно одной заменой. Погба полностью изменил атакующую структуру «Юнайтед» и привел клуб к победе.

«Милан» - «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Поль за 45 минут доказал, что он по-прежнему в топ-форме и способен сходу после травмы выдавать элитные перфомансы. Также он подчеркнул важность своей игры на действия всей команды. Вряд ли бы нахальный игрок, желающий поскорее слинять из клуба, спасал этот самый клуб от раннего вылета из еврокубка в таком стиле. Да и резких заявлений в адрес «МЮ» двно не отлетало даже от Мино Райолы.

Похоже, клуб и игрок помирились и готовы сотрудничать дальше. По информации журналиста Энди Миттена, «Манчестер» стремится к продлению контракта с французом, который истекает летом 2022-го. Футболист и его агент тоже не против. Ветераны «МЮ» перестали мочить полузащитника в медиа и отвалили в его адрес слова поддержки. «Надеюсь, что он приведет команду к чемпионскому титулу», – сказал Гари Невилл.

Игрой с «Миланом» Погба напомнил о своей важности для «МЮ». Проход в 1/4 – полностью заслуга француза. Всем будет лучше, если он и дальше останется в «Манчестере».

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