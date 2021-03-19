Вратарь «Славии» Онджрей Коларж получил неприятную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс».

Стык с нападающим соперника Кемаром Руфом случился на 61-й минуте. Коларж был на мяче первым, но форвард выставил ногу вперед и попал шипами в голову голкипера, который получил рассечения на лице. Его унесли с поля на носилках, а позже госпитализировали. Руф был удален.

Чемпионшип Полузащитник «Лидса» возомнил себя Марадоной и сравнял счет рукой 27/10/2018 В 21:26

В концовке матча Коларж вернулся на стадион, раны были обработаны и заклеены.

Второй матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Славии», чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

Чемпионат Шотландии «Рейнджерс» прошли ад. Банкротство, Джеррард и чемпионство 12/03/2021 В 12:59