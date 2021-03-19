18 марта завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы, и второй по важности еврокубок готов к решающим стадиям. Вскоре состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов.

Кто вышел в четвертьфинал

По два представителя – у Испании и Англии, по одному клубу делегировали Италия, Нидерланды, Чехия и Хорватия. Так что состав довольно интернационален.

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«Вильярреал» (Испания)

«Гранада» (Испания)

«Аякс» (Нидерланды)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Арсенал» (Англия)

«Славия» (Чехия)

«Рома» (Италия)

«Динамо» Загреб (Хорватия)

Поль Погба и Уле-Гуннар Сульшер, «МЮ» Фото: Getty Images

Где смотреть

Лигоевропейская жеребьевка традиционно состоится в Ньоне (Швейцария) после лигочемпионской. Все начнется в 15:00 по московскому времени, следить можно с помощью сервисов Eurosport: в прямом эфире телеканала или прямо на сайте Eurosport.ru.

Какие правила

Определятся и четвертьфинальные, и полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который пройдет 26 мая в польском Гданьске. На поздних этапах не учитываются посев и принадлежность к одной футбольной ассоциации, поэтому уже в 1/4 могут налететь друг на друга «МЮ» и «Арсенал», «Вильярреал» и «Гранада».

Когда пройдут матчи?

Четвертьфиналы сыграют 8 и 15 апреля, полуфиналы – 29 апреля и 6 мая. Финал пройдет 26 мая.

И пора ответить на вопрос:

КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЕВРОПЫ «МЮ» «Арсенал» «Вильярреал» «Гранада» «Славия» «Динамо» Загреб «Рома» «Аякс»

Действующий победитель ЛЕ – «Севилья», которая выигрывала турнир шесть рекордных раз.

В сезоне-2020/21 будет новый победитель – «Севилья» вылетела в 1/8 Лиги чемпионов.

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