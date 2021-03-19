18 марта завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы, и второй по важности еврокубок готов к решающим стадиям. Вскоре состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов.
Кто вышел в четвертьфинал
По два представителя – у Испании и Англии, по одному клубу делегировали Италия, Нидерланды, Чехия и Хорватия. Так что состав довольно интернационален.
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- «Вильярреал» (Испания)
- «Гранада» (Испания)
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Славия» (Чехия)
- «Рома» (Италия)
- «Динамо» Загреб (Хорватия)
Поль Погба и Уле-Гуннар Сульшер, «МЮ»
Фото: Getty Images
Где смотреть
Лигоевропейская жеребьевка традиционно состоится в Ньоне (Швейцария) после лигочемпионской. Все начнется в 15:00 по московскому времени, следить можно с помощью сервисов Eurosport: в прямом эфире телеканала или прямо на сайте Eurosport.ru.
Какие правила
Определятся и четвертьфинальные, и полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который пройдет 26 мая в польском Гданьске. На поздних этапах не учитываются посев и принадлежность к одной футбольной ассоциации, поэтому уже в 1/4 могут налететь друг на друга «МЮ» и «Арсенал», «Вильярреал» и «Гранада».
Когда пройдут матчи?
Четвертьфиналы сыграют 8 и 15 апреля, полуфиналы – 29 апреля и 6 мая. Финал пройдет 26 мая.
И пора ответить на вопрос:
КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЕВРОПЫ
- Действующий победитель ЛЕ – «Севилья», которая выигрывала турнир шесть рекордных раз.
- В сезоне-2020/21 будет новый победитель – «Севилья» вылетела в 1/8 Лиги чемпионов.
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