Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс» в Шотландии завершился скандалом: одного из игроков гостевого клуба избили в подтрибунных помещениях. Возможно, он замешан в проявлении расизма.

О расистских оскорблениях со стороны Онджея Куделы заявил главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после игры – от его высказываний якобы пострадал футболист шотландского клуба Глен Камара.

«Я построил очень прочные отношения с Гленом Камарой. Он один из моих игроков, и я на сто процентов верю ему в том, что он говорит – другие футболисты вокруг тоже слышали обвинения. Так что я буду стоять с ним лицом к лицу и разберусь с этим. Горжусь всеми своими игроками и демонстрирую солидарность. УЕФА должен разобраться в ситуации, надеюсь, она не останется незамеченной», – цитирует Джеррарда The Scottish Sun

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Позже стало известно, что Кудела был избит в подтрибунке после матча. Seznam Zpravy сообщает , что после инцидента «Славия» вызвала полицию и села в автобус, чтобы добраться до гостиницы, под охраной. Пока не сообщается, кто виновен в нападении.

Второй матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Славии», чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

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