Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо зашел в раздевалку загребского «Динамо», которое выбило его команду в 1/8 финала Лиги Европы, и поаплодировал соперникам.

«Я только что вышел из раздевалки «Динамо», где поздравил парней. Мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч за счет отношения к делу. Футбол – это не только игроки, которые чувствуют свое превосходство над другими. Основа футбола – отношение к делу. В этом аспекте мы уступили.

Я с уважением отношусь к своей карьере и своей работе, каждый матч для меня важен. Для любого фаната «Тоттенхэма» важен каждый матч. Нам нужен другой подход. Сказать, что мне грустно – ничего не сказать. Я чувствую что-то намного хуже грусти», – цитирует 58-летнего Моуринью BBC

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«Загреб» выиграл ответный матч на своем поле со счетом 3:0 и сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Итог по сумме двух встреч – 3:2 в пользу «Динамо».

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