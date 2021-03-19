В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы-2020/21.
Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:
1. «Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
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2. «Арсенал» (Англия) – «Славия» (Чехия)
3. «Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
4. «Динамо» (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)
В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем третьей и начнет дома. Во втором полуфинале дома первую игру проведет победитель четвертой.
- Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответки – 15 апреля.
- Матчи полуфинальной стадии намечены на 29 апреля и 6 мая.
- Финал состоится в Гданьске 6 мая.
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