В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы-2020/21. Второй по значимости еврокубок почти всегда богат на сенсации, а в некоторых парах соперники в принципе выглядят равными по силе. Но надо что-то решать с полуфиналистами. Поможете?
«МЮ» в крутой форме, но и «Гранада» сильно удивляет. Тут все ясно или нет?
ТУТ БУДЕТ СЕНСАЦИЯ?
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Чехи засветились в прошлой ЛЧ. А против «Арсенала» есть шансы?
КТО ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ?
Кажется, тут все очень ровно. Сложный выбор.
В ЭТОЙ ПАРЕ ЕСТЬ ФАВОРИТ?
Что может быть страшнее после Моуринью?
ЖДЕМ «ЗАГРЕБ» В ПОЛУФИНАЛЕ?
- Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответки – 15 апреля.
- Матчи полуфинальной стадии намечены на 29 апреля и 6 мая.
- Финал состоится в Гданьске 6 мая.
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