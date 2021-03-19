Опубликовано 19/03/2021 в 15:12 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 15:12 GMT

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы-2020/21. Второй по значимости еврокубок почти всегда богат на сенсации, а в некоторых парах соперники в принципе выглядят равными по силе. Но надо что-то решать с полуфиналистами. Поможете?

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Матчи полуфинальной стадии намечены на 29 апреля и 6 мая.

Финал состоится в Гданьске 6 мая.

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